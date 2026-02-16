Σάλο και έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η είδηση της δημοπράτησης σπάνιων φωτογραφικών ντοκουμέντων από την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής (1η Μαΐου 1944) στην πλατφόρμα eBay. Μετά τη γενική κατακραυγή, η δημοπρασία «κατέβηκε» το πρωί της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου, με το υλικό να αποσύρεται από τον πωλητή.

Η απόσυρση από το eBay

Μέχρι τις 10:00 το πρωί της Δευτέρας, οι τιμές για τις ιστορικές φωτογραφίες είχαν εκτοξευθεί, ξεπερνώντας σε ορισμένες περιπτώσεις τα 2.000 ευρώ (από αρχική τιμή 36 ευρώ). Προς το παρόν παραμένει άγνωστο αν η απόσυρση οφείλεται σε παρέμβαση της ελληνικής πολιτείας για την απευθείας απόκτηση του υλικού ή σε απόφαση του πωλητή λόγω των αντιδράσεων.

Ταυτοποιήθηκαν τα πρώτα πρόσωπα

Παράλληλα με τις εξελίξεις στη δημοπρασία, η εφημερίδα «Τα Νέα» προχώρησε στην ταυτοποίηση δύο προσώπων που απεικονίζονται στις συγκλονιστικές φωτογραφίες:

Βασίλης Παπαδήμας: Πρόκειται για τον υψηλόσωμο άνδρα με το λευκό πουκάμισο που οδηγείται στο απόσπασμα. Γεννημένος στην Πύλο το 1909, πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο και συνελήφθη το 1941. Ήταν αδελφός του γνωστού εκδότη Δημήτρη Παπαδήμα.

«Εθνική ανάγκη η απόκτηση του υλικού»

Ο ερευνητής Γιώργος Παυλάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, χαρακτήρισε τις φωτογραφίες «μοναδικά μνημεία της νεότερης ιστορίας» και τόνισε την ανάγκη να περιέλθουν άμεσα στην κυριότητα του ελληνικού κράτους.

«Απεικονίζουν ανθρώπους που τους πάνε στο θάνατο και τραγουδάνε με τα στόματα ανοιχτά... είναι υλικό που μας δείχνει τη βαρύτητα των γεγονότων», σημείωσε ο κ. Παυλάκης, εκφράζοντας παράλληλα τον αποτροπιασμό του για τον πρόσφατο βανδαλισμό της αναμνηστικής πλάκας των εκτελεσμένων.

