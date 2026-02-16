Τέλος στα σενάρια συνωμοσίας γύρω από τον θάνατο της 52χρονης κορυφαίας Ισραηλινής παραγωγού, Ντάνα Έντεν, βάζουν οι επίσημες αρχές και τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Η δημιουργός της επιτυχημένης σειράς «Tehran» βρέθηκε νεκρή στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της στην Αθήνα, όπου διέμενε για τα γυρίσματα της τέταρτης σεζόν της σειράς.



Το χρονικό και τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ.

Η Ντάνα Έντεν εντοπίστηκε νεκρή από τον αδελφό της, ο οποίος την αναζήτησε καθώς δεν έδινε σημεία ζωής. Σύμφωνα με πηγές της Αστυνομίας, τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα αυτοχειρία:

Η παραγωγός φέρεται να έθεσε τέρμα στη ζωή της χρησιμοποιώντας το κορδόνι από το μπουρνούζι της.

Στο δωμάτιο βρέθηκαν χάπια, ενώ η 52χρονη φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα το τελευταίο διάστημα.

Ορισμένα σημάδια και εκδορές που εντοπίστηκαν αρχικά, αποδίδονται από τους ιατροδικαστές στη διαδικασία της αυτοκτονίας και όχι σε πάλη.



Διάψευση των σεναρίων περί Ιρανών πρακτόρων

Παρά τις φήμες που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα και σε ορισμένα μέσα, περί εμπλοκής του Ιράν λόγω της κριτικής που ασκεί η σειρά στο καθεστώς της Τεχεράνης, οι ισραηλινές αρχές και δημοσιογράφοι (όπως ο Yonatan Rieger του Channel 12) χαρακτήρισαν τις πληροφορίες αυτές ως «fake news». Δεν υπάρχει καμία ένδειξη εγκληματικής ενέργειας ή παραβίασης του χώρου.



Μια σπουδαία καριέρα τριών δεκαετιών

Η Ντάνα Έντεν ήταν μια από τις πιο επιδραστικές γυναίκες στην ισραηλινή τηλεόραση.

Η ίδρυση της Donna and Shula Productions: Το 2007 δημιούργησε την εταιρεία που έφερε στο φως μεγάλες επιτυχίες.

Το παγκόσμιο φαινόμενο «Tehran»: Η κατασκοπική σειρά που προβάλλεται από το Apple TV+ κέρδισε βραβείο Emmy και την καθιέρωσε διεθνώς.

Γυρίσματα στην Ελλάδα: Η παραγωγή είχε επιλέξει την Ελλάδα για τα γυρίσματα της 4ης σεζόν, συνεχίζοντας τη σταθερή συνεργασία της Έντεν με τη χώρα μας.

