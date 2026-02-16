Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου στις φυλακές Δομοκού. Ένας Έλληνας ισοβίτης έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς μέσα στο αρχιφυλακείο, παρουσία του γνωστού βαρυποινίτη Αλκέτ Ριζάι και ενός Βούλγαρου εκτελεστή.

Το χρονικό της αιματηρής συμπλοκής

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τους ισχυρισμούς των εμπλεκομένων, το θύμα –ένας Έλληνας που εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης για δολοφονίες στη Ζάκυνθο (φερόμενος ως ο δράστης της εκτέλεσης του Δημήτρη Κορφιάτη)– εισέβαλε οπλισμένος στο γραφείο του αρχιφύλακα.

Η αλληλουχία των γεγονότων:

Ο Έλληνας ισοβίτης φέρεται να επιχείρησε να επιτεθεί στον αρχιφύλακα με σκοπό να τον σκοτώσει.

Στο γραφείο βρίσκονταν εκείνη την ώρα ο Αλκέτ Ριζάι και ένας Βούλγαρος ισοβίτης, ο οποίος έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία του επιχειρηματία Γιάννη Μακρή στη Βούλα (2018).

Ο Βούλγαρος κρατούμενος, ισχυριζόμενος ότι ήθελε να προστατεύσει τον σωφρονιστικό υπάλληλο, όρμησε στον Έλληνα, του απέσπασε το όπλο και τον πυροβόλησε θανάσιμα.



Τα ερωτήματα και η έρευνα των Αρχών

Η υπόθεση προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας στις φυλακές, καθώς το περιστατικό συνέβη σε έναν από τους πλέον αυστηρά φυλασσόμενους χώρους.

Το όπλο: Πώς κατάφερε ο ισοβίτης να έχει στην κατοχή του πιστόλι μέσα στη φυλακή; Το κίνητρο: Ερευνάται αν η επίθεση στον αρχιφύλακα ήταν η πραγματική αιτία ή αν πρόκειται για προσχεδιασμένο «συμβόλαιο θανάτου» μεταξύ των κρατουμένων, καθώς υπήρχαν πληροφορίες για παλαιότερη κόντρα μεταξύ θύτη και θύματος. Η παρουσία των βαρυποινιτών: Εξετάζεται γιατί οι συγκεκριμένοι κρατούμενοι βρίσκονταν στο αρχιφυλακείο τη δεδομένη στιγμή.

Κλιμάκιο της Δίωξης Ανθρωποκτονιών έχει μεταβεί στις φυλακές για να λάβει καταθέσεις και να συλλέξει στοιχεία που θα ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας.

