Φυλακές Δομοκού: Αιματηρό θρίλερ με έναν νεκρό κρατούμενο – Επιχείρησε να πυροβολήσει τον αρχιφύλακα

Σοκ προκαλεί η είδηση για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (15/02) στις φυλακές Δομοκού, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός Έλληνα βαρυποινίτη. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο αρχιφυλακείο λίγο πριν το βραδινό κλείσιμο της φυλακής, κάτω από συνθήκες που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία.

Το χρονικό της συμπλοκής
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Έλληνας ισοβίτης –ο οποίος είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία γυναίκας στη Ζάκυνθο– κινήθηκε οπλισμένος με πιστόλι προς το γραφείο του αρχιφύλακα. Εκείνη την ώρα, ο αρχιφύλακας βρισκόταν μαζί με δύο άλλους γνωστούς βαρυποινίτες: τον Αλκέτ Ριζάι και έναν υπήκοο Βουλγαρίας, καταδικασμένο για τη δολοφονία του επιχειρηματία Μακρή.

Η μοιραία επέμβαση του Βούλγαρου κρατούμενου
Όπως προκύπτει από τις πρώτες καταθέσεις:

  • Ο Έλληνας κρατούμενος επιχείρησε να στρέψει το όπλο κατά του αρχιφύλακα.
  • Ο Βούλγαρος βαρυποινίτης αντέδρασε ακαριαία, έπεσε πάνω του και κατάφερε να του αποσπάσει το όπλο.
  • Κατά τη διάρκεια της πάλης, ο Βούλγαρος πυροβόλησε τον Έλληνα ισοβίτη, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Σε εξέλιξη η προανάκριση
Στις φυλακές Δομοκού βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Ασφάλειας, οι οποίες διενεργούν προανάκριση για να διαπιστωθεί η ακρίβεια των ισχυρισμών των εμπλεκομένων. Το μεγάλο ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι αρχές είναι πώς βρέθηκε το όπλο στα χέρια του κρατούμενου μέσα σε ένα σωφρονιστικό κατάστημα υψίστης ασφαλείας.

