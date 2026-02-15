Νέες, ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για το έγκλημα που συγκλόνισε το χωριό Μάρθα της Βιάννου. Ο 64χρονος δράστης, σε μια κατάσταση που οι αστυνομικοί περιγράφουν ως «ψυχρό αίμα», ομολόγησε την πράξη του χωρίς ίχνος μεταμέλειας, περιγράφοντας με κυνικό τρόπο πώς αφαίρεσε τη ζωή του αδελφού του.

Η κυνική ομολογία και το κίνητρο

Η αφορμή για το φονικό φαίνεται πως ήταν τα κλειδιά ενός αυτοκινήτου, τα οποία ο δράστης πίστευε ότι του είχε πάρει ο αδελφός του.

«Τον έσφαξα σαν τον χοίρο. Εμένα δεν μπορεί κανείς να με χτυπήσει», φέρεται να επαναλάμβανε στους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ότι το θύμα επιχείρησε να τον χτυπήσει.

Η τραγική ειρωνεία είναι ότι τα κλειδιά βρέθηκαν τελικά στο δωμάτιο του ίδιου του δράστη, στον πάνω όροφο του σπιτιού.

Σκληρές εικόνες στον τόπο του εγκλήματος

Οι περιγραφές από τον τόπο της τραγωδίας είναι αποτρόπαιες. Σύμφωνα με πληροφορίες από το cretalive.gr:

Ο δράστης μαχαίρωσε το θύμα επανειλημμένα στην καρωτίδα και στην κοιλιακή χώρα, αφήνοντας το μαχαίρι καρφωμένο στο σώμα του αδελφού του. Πριν από τη χρήση του μαχαιριού, προηγήθηκε άγριος ξυλοδαρμός, με ίχνη από τις αρβύλες του δράστη να εντοπίζονται στο κεφάλι του θύματος. Το σπίτι ήταν γεμάτο από αιματηρά ίχνη, καθώς ο δράστης κυκλοφορούσε στους χώρους μετά την πράξη του.

Το προφητικό τηλεφώνημα στην αστυνομία

Λίγο πριν το έγκλημα, ο 64χρονος είχε καλέσει το Α.Τ. Βιάννου για να διαμαρτυρηθεί για τα κλειδιά. Οι αστυνομικοί άκουσαν στο βάθος της γραμμής το θύμα να αρνείται ότι τα είχε πάρει. Αντιλαμβανόμενοι την ένταση, οι αρχές έσπευσαν στο σημείο, όμως δυστυχώς ήταν ήδη αργά.

