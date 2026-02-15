Τέλος στη δράση του άνδρα που είχε σκορπίσει τον τρόμο στην περιοχή των Εξαρχείων έβαλε η αστυνομία. Πρόκειται για έναν 45χρονο υπήκοο Ιράν, ο οποίος κατηγορείται για σειρά σεξουαλικών παρενοχλήσεων σε βάρος γυναικών, ανάμεσα στις οποίες φέρεται να βρίσκεται και μια 15χρονη κοπέλα.

Το προφίλ του δράστη και το χρονικό των επιθέσεων

Ο 45χρονος, ο οποίος ζει στην Ελλάδα για πολλά χρόνια, φέρεται να κλιμάκωσε τη δράση του στις αρχές Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας:

Μέσα σε λίγες μόνο ημέρες προχώρησε σε τέσσερις επιθέσεις.

Κυκλοφορούσε ως άστεγος στην περιοχή, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί στην Ομόνοια για παράνομη οπλοκατοχή (μαχαίρι).

Η άδεια πολιτικού ασύλου του είχε λήξει, ενώ είχε καταθέσει νέα αίτηση μόλις στις 10 Φεβρουαρίου.

Η μαρτυρία που «καίει» τον 45χρονο

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες από τις καταθέσεις των θυμάτων. Μία από τις γυναίκες που ήρθαν αντιμέτωπες μαζί του στην οδό Πλαπούτα περιέγραψε τη στιγμή της επίθεσης:

«Ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά μου και προχώρησε σε προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Τρόμαξα, άρχισα να φωνάζω και κάλεσα αμέσως την αστυνομία».

Πώς έφτασαν στη σύλληψή του

Οι αρχές αξιοποίησαν πληροφορίες και περιγραφές, ενώ στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του φέρεται να βοήθησε καθοριστικά ένας ομοεθνής του. Ο 45χρονος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή του και σε άλλα περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου.

