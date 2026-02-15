Θρίλερ σε ξενοδοχείο στο Σύνταγμα: Νεκρή 53χρονη σκηνοθέτης από το Ισραήλ

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές το βράδυ της Κυριακής (15/02), μετά τον εντοπισμό μιας 53χρονης γυναίκας νεκρής μέσα σε δωμάτιο κεντρικού ξενοδοχείου στην Αθήνα. Η γυναίκα, με καταγωγή από το Ισραήλ, φέρεται να εργαζόταν ως σκηνοθέτης και διέμενε στο κατάλυμα επί της οδού Λέκκα από τις αρχές Φεβρουαρίου.

Το χρονικό της αποκάλυψης

Την άτυχη γυναίκα αναζητούσε για ώρες ο αδελφός της, καθώς δεν έδινε σημεία ζωής και δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές του κλήσεις. Η ανησυχία του τον οδήγησε στο ξενοδοχείο, όπου μπαίνοντας στο δωμάτιο του 5ου ορόφου, ήρθε αντιμέτωπος με το αποτρόπαιο θέαμα.

Τα πρώτα στοιχεία και οι έρευνες

Η σορός της 53χρονης εξετάζεται από ιατροδικαστή προκειμένου να πέσει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες:

Η γυναίκα έφερε μώλωπες στα άκρα και στον λαιμό, στοιχεία που εξετάζονται με μεγάλη προσοχή.

Αν και οι πρώτες εκτιμήσεις αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας, οι αρχές ερευνούν όλα τα πιθανά σενάρια.

Έχει ήδη παραγγελθεί νεκροψία - νεκροτομή.

Σε εξέλιξη η προανάκριση

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας συλλέγουν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου και λαμβάνουν καταθέσεις από το προσωπικό, προσπαθώντας να ανασυνθέσουν τις τελευταίες κινήσεις της γυναίκας. Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή τραγική απόφαση της ίδιας της 53χρονης.

