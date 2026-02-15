Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες μιας αποτρόπαιης υπόθεσης που εκτυλίχθηκε στη Νίκαια, με θύμα έναν 17χρονο ανήλικο. Δύο νεαροί, ηλικίας 19 και 20 ετών, συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και μια 15χρονη.

Το χρονικό της κακοποίησης

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., ο εφιάλτης για τον 17χρονο ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο. Κατά τη διάρκεια επίσκεψης του θύματος σε σπίτι φίλου του, οι δύο κατηγορούμενοι μαζί με τη 15χρονη (σύντροφο του ενός εκ των δραστών):

Προχώρησαν σε εξευτελιστικές πράξεις, πετώντας του ξύδι και αυγά .

Τον εξανάγκασαν σε γενετήσιες πράξεις .

Βιντεοσκοπούσαν τις πράξεις τους, κατηγορούμενοι πλέον και για πορνογραφία ανηλίκων.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία της μητέρας του θύματος. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας κινητοποιήθηκαν άμεσα, εντοπίζοντας και συλλαμβάνοντας τους δύο νεαρούς, οι οποίοι ήδη οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν βιασμό κατά συναυτουργία, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφία ανηλίκων.

