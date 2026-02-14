Πρόστιμο 350 ευρώ αν κοιτάς το κινητό στο φανάρι: Τι ορίζει ο νέος ΚΟΚ

Πρόστιμο 350 ευρώ αν κοιτάς το κινητό στο φανάρι: Τι ορίζει ο νέος ΚΟΚ

Μια συνήθεια που οι περισσότεροι οδηγοί θεωρούν «αθώα», η χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά την προσωρινή στάση στο φανάρι, μπαίνει πλέον στο στόχαστρο των αυστηρών ελέγχων. Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας, εξισώνοντας την αναμονή στο κόκκινο φανάρι με την κανονική οδήγηση.

Στάση στο φανάρι VS Στάθμευση
Ο νόμος είναι ξεκάθαρος: Ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιήσει το κινητό του χωρίς περιορισμούς μόνο όταν το όχημα είναι κανονικά σταθμευμένο. Αντίθετα, όταν το αυτοκίνητο είναι προσωρινά ακινητοποιημένο σε φανάρι ή λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης, ο οδηγός θεωρείται ότι βρίσκεται σε κατάσταση οδήγησης.

Ακόμη και το απλό κράτημα της συσκευής στο χέρι για λίγα δευτερόλεπτα συνιστά παράβαση και επισύρει:

  • Διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ.
  • Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες.

Πώς επιτρέπεται η χρήση
Η μοναδική νόμιμη χρήση φορητών συσκευών κατά την οδήγηση (ή την αναμονή στο φανάρι) είναι:

  • Όταν η συσκευή είναι τοποθετημένη σε ειδική βάση και χρησιμοποιείται ανοιχτή ακρόαση.
  • Μέσω ασύρματου ακουστικού (Bluetooth).
  • Για εφαρμογές πλοήγησης, εφόσον το κινητό παραμένει στη βάση του.

Εξοντωτικές ποινές για τους υποτρόπους
Η κυβέρνηση δείχνει ιδιαίτερη αυστηρότητα στην επαναλαμβανόμενη παράβαση. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ με εξάμηνη αφαίρεση διπλώματος. Αν η παράβαση επαναληφθεί εντός πενταετίας, το πρόστιμο εκτοξεύεται στα 2.000 ευρώ και το δίπλωμα αφαιρείται για έναν χρόνο.

Σε ακραίες περιπτώσεις όπου η χρήση κινητού οδηγήσει σε ατύχημα, οι ποινές μπορεί να φτάσουν έως και τα 4.000 ευρώ και την αφαίρεση άδειας για 8 έτη, ενώ ενεργοποιούνται και οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση, που προβλέπουν ακόμη και φυλάκιση.

Διαβάστε ακόμα: Συναγερμός στην Αττική: Κατασχέθηκαν 4,7 τόνοι ακατάλληλου κρέατος – Πού εντοπίστηκε η τεράστια ποσότητα

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Σαλαμίνα: Η άγρια δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη – Το καρτέρι στο εξοχικό και ο σεσημασμένος «ύποπτος»
Κοινωνία

Σαλαμίνα: Η άγρια δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη – Το καρτέρι στο εξοχικό και ο σεσημασμένος «ύποπτος»

«Γιατί παιδάκι μου;»: Η συγκλονιστική εξομολόγηση πατέρα για την αυτοκτονία της 16χρονης κόρης του
Κοινωνία

«Γιατί παιδάκι μου;»: Η συγκλονιστική εξομολόγηση πατέρα για την αυτοκτονία της 16χρονης κόρης του

Συναγερμός στην Αττική: Κατασχέθηκαν 4,7 τόνοι ακατάλληλου κρέατος – Πού εντοπίστηκε η τεράστια ποσότητα
Κοινωνία

Συναγερμός στην Αττική: Κατασχέθηκαν 4,7 τόνοι ακατάλληλου κρέατος – Πού εντοπίστηκε η τεράστια ποσότητα

Αισιοδοξία για τη μικρή στην Καλλιθέα: Σταθεροποιήθηκε η κατάστασή της μετά το ατύχημα στο σιντριβάνι
Κοινωνία

Αισιοδοξία για τη μικρή στην Καλλιθέα: Σταθεροποιήθηκε η κατάστασή της μετά το ατύχημα στο σιντριβάνι

Σορός στα «αζήτητα» για 54 ημέρες: Καταγγελίες για το αδιανόητο χάος μεταξύ των Αρχών
Κοινωνία

Σορός στα «αζήτητα» για 54 ημέρες: Καταγγελίες για το αδιανόητο χάος μεταξύ των Αρχών