Πρόστιμο 350 ευρώ αν κοιτάς το κινητό στο φανάρι: Τι ορίζει ο νέος ΚΟΚ

Μια συνήθεια που οι περισσότεροι οδηγοί θεωρούν «αθώα», η χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά την προσωρινή στάση στο φανάρι, μπαίνει πλέον στο στόχαστρο των αυστηρών ελέγχων. Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας, εξισώνοντας την αναμονή στο κόκκινο φανάρι με την κανονική οδήγηση.

Στάση στο φανάρι VS Στάθμευση

Ο νόμος είναι ξεκάθαρος: Ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιήσει το κινητό του χωρίς περιορισμούς μόνο όταν το όχημα είναι κανονικά σταθμευμένο. Αντίθετα, όταν το αυτοκίνητο είναι προσωρινά ακινητοποιημένο σε φανάρι ή λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης, ο οδηγός θεωρείται ότι βρίσκεται σε κατάσταση οδήγησης.

Ακόμη και το απλό κράτημα της συσκευής στο χέρι για λίγα δευτερόλεπτα συνιστά παράβαση και επισύρει:

Διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ.

Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες.

Πώς επιτρέπεται η χρήση

Η μοναδική νόμιμη χρήση φορητών συσκευών κατά την οδήγηση (ή την αναμονή στο φανάρι) είναι:

Όταν η συσκευή είναι τοποθετημένη σε ειδική βάση και χρησιμοποιείται ανοιχτή ακρόαση.

Μέσω ασύρματου ακουστικού (Bluetooth).

Για εφαρμογές πλοήγησης, εφόσον το κινητό παραμένει στη βάση του.

Εξοντωτικές ποινές για τους υποτρόπους

Η κυβέρνηση δείχνει ιδιαίτερη αυστηρότητα στην επαναλαμβανόμενη παράβαση. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ με εξάμηνη αφαίρεση διπλώματος. Αν η παράβαση επαναληφθεί εντός πενταετίας, το πρόστιμο εκτοξεύεται στα 2.000 ευρώ και το δίπλωμα αφαιρείται για έναν χρόνο.

Σε ακραίες περιπτώσεις όπου η χρήση κινητού οδηγήσει σε ατύχημα, οι ποινές μπορεί να φτάσουν έως και τα 4.000 ευρώ και την αφαίρεση άδειας για 8 έτη, ενώ ενεργοποιούνται και οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση, που προβλέπουν ακόμη και φυλάκιση.

