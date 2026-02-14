Ραγδαίες δικαστικές εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της φονικής έκρηξης στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης συνελήφθη εκ νέου, καθώς η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων προχώρησε σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.
Πλέον, ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, καθώς και σωματικών βλαβών κατά συρροή.
Το χρονικό της αδιαφορίας: Οσμές αερίου 5 μήνες πριν
Τα στοιχεία της προανάκρισης που έρχονται στο φως προκαλούν οργή, καθώς δείχνουν ότι το δυστύχημα θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί:
-
Καταγγελίες για διαρροή: Πέντε μήνες πριν την έκρηξη, είχαν καταγραφεί έντονες οσμές αερίου στο εργοστάσιο, χωρίς όμως να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα.
-
Οικονομική διαφωνία αντί για ασφάλεια: Πληροφορίες αναφέρουν ότι ιδιώτης εμπειρογνώμονας που κλήθηκε να αξιολογήσει την κατάσταση αποχώρησε λόγω οικονομικής διαφωνίας με τη διοίκηση, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να παραμείνει.
-
Η αιτία: Τελικά, η οσμή οφειλόταν σε διαρροή προπανίου, η οποία και προκάλεσε την πολύνεκρη έκρηξη.
Σωλήνες χωρίς πιστοποίηση και ακατάλληλες δεξαμενές
Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού αποκάλυψαν σοβαρές παραβιάσεις της νομοθεσίας:
-
Οι υπόγειες σωληνώσεις του εργοστασίου δεν διέθεταν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις ασφαλείας.
-
Οι υπέργειες δεξαμενές είχαν χαρακτηριστεί ως ακατάλληλες από το 2019, δηλαδή επτά χρόνια πριν το μοιραίο συμβάν.
Η υπόθεση πλέον παίρνει τον δρόμο της τακτικής δικαιοσύνης, με τις οικογένειες των θυμάτων να ζητούν δικαίωση για τις πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας.
