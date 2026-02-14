Τραγωδία Βιολάντα: Συνελήφθη εκ νέου ο ιδιοκτήτης – Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τη φονική έκρηξη

Τραγωδία Βιολάντα: Συνελήφθη εκ νέου ο ιδιοκτήτης – Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τη φονική έκρηξη

Ραγδαίες δικαστικές εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της φονικής έκρηξης στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης συνελήφθη εκ νέου, καθώς η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων προχώρησε σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.

Πλέον, ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, καθώς και σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Το χρονικό της αδιαφορίας: Οσμές αερίου 5 μήνες πριν

Τα στοιχεία της προανάκρισης που έρχονται στο φως προκαλούν οργή, καθώς δείχνουν ότι το δυστύχημα θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί:

  • Καταγγελίες για διαρροή: Πέντε μήνες πριν την έκρηξη, είχαν καταγραφεί έντονες οσμές αερίου στο εργοστάσιο, χωρίς όμως να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα.

  • Οικονομική διαφωνία αντί για ασφάλεια: Πληροφορίες αναφέρουν ότι ιδιώτης εμπειρογνώμονας που κλήθηκε να αξιολογήσει την κατάσταση αποχώρησε λόγω οικονομικής διαφωνίας με τη διοίκηση, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να παραμείνει.

  • Η αιτία: Τελικά, η οσμή οφειλόταν σε διαρροή προπανίου, η οποία και προκάλεσε την πολύνεκρη έκρηξη.

Σωλήνες χωρίς πιστοποίηση και ακατάλληλες δεξαμενές

Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού αποκάλυψαν σοβαρές παραβιάσεις της νομοθεσίας:

  1. Οι υπόγειες σωληνώσεις του εργοστασίου δεν διέθεταν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις ασφαλείας.

  2. Οι υπέργειες δεξαμενές είχαν χαρακτηριστεί ως ακατάλληλες από το 2019, δηλαδή επτά χρόνια πριν το μοιραίο συμβάν.

Η υπόθεση πλέον παίρνει τον δρόμο της τακτικής δικαιοσύνης, με τις οικογένειες των θυμάτων να ζητούν δικαίωση για τις πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας.

Διαβάστε ακόμα: Τραγωδία στη Λούτσα: «Τι έκανα;» φώναζε ο 15χρονος οδηγός – Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την ταχύτητα του θανάτου

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Τραγωδία στη Λούτσα: «Τι έκανα;» φώναζε ο 15χρονος οδηγός – Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την ταχύτητα του θανάτου
Κοινωνία

Τραγωδία στη Λούτσα: «Τι έκανα;» φώναζε ο 15χρονος οδηγός – Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την ταχύτητα του θανάτου

Συγκινεί ο δήμαρχος του Άη Στράτη για τη μάχη του με τον καρκίνο: «Δεν είναι πλέον επάρατη νόσος, να τον κοιτάξουμε στα μάτια»
Κοινωνία

Συγκινεί ο δήμαρχος του Άη Στράτη για τη μάχη του με τον καρκίνο: «Δεν είναι πλέον επάρατη νόσος, να τον κοιτάξουμε στα μάτια»

«Το χτυπούσε πάνω σε στρώμα για να ηρεμήσει» – Νέες καταγγελίες για τη δασκάλα που χαστούκισε 8χρονο με αυτισμό
Κοινωνία

«Το χτυπούσε πάνω σε στρώμα για να ηρεμήσει» – Νέες καταγγελίες για τη δασκάλα που χαστούκισε 8χρονο με αυτισμό

Ποια άγνωστη εξέταση πρέπει να κάνετε μετά τα 50
Υγεία

Ποια άγνωστη εξέταση πρέπει να κάνετε μετά τα 50

Πόλη από τρακτέρ το Σύνταγμα: Η νύχτα που η ύπαιθρος «εγκαταστάθηκε» στην Αθήνα
Κοινωνία

Πόλη από τρακτέρ το Σύνταγμα: Η νύχτα που η ύπαιθρος «εγκαταστάθηκε» στην Αθήνα