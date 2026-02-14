Θρίλερ με τη 16χρονη Λόρα: Εξέπεμψε σήμα το κινητό της στο Βερολίνο

Νέες καταιγιστικές εξελίξεις έρχονται στο φως για την υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις γερμανικές Αρχές, το κινητό τηλέφωνο της ανήλικης εξέπεμψε σήμα στις 9 Φεβρουαρίου 2026 στο Βερολίνο, γεννώντας ελπίδες αλλά και νέα ερωτήματα για την τύχη της.

Το σήμα στο Βερολίνο και το μυστήριο της συσκευής

Οι γερμανικές Αρχές προχώρησαν σε στιγμιαία άρση απορρήτου στη νέα συσκευή που είχε αγοράσει η Λόρα λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της. Αν και το σήμα εντοπίστηκε στη γερμανική πρωτεύουσα, οι αξιωματικοί είναι επιφυλακτικοί.

  • Το ερώτημα: Παραμένει το τηλέφωνο στα χέρια της 16χρονης ή έχει πουληθεί σε τρίτο πρόσωπο που δεν σχετίζεται με την εξαφάνιση;

  • Η έρευνα: Η συσκευή αγοράστηκε μυστικά πριν την αναχώρηση από την Πάτρα, γεγονός που δείχνει προσχεδιασμένο πλάνο.

Δικαστικό «μπλόκο» από τη Γερμανία: Οικειοθελής φυγή ή αρπαγή;

Παρά το σήμα, η έρευνα προσκρούει σε νομικά εμπόδια. Οι ελληνικές Αρχές προσπαθούν να στοιχειοθετήσουν «κίνδυνο αρπαγής», όμως οι Γερμανοί εισαγγελείς έχουν διαφορετική άποψη.

  • Η θέση της Γερμανίας: Αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως οικειοθελή εξαφάνιση ανηλίκου. Με αυτό το σκεπτικό, αρνούνται να προχωρήσουν σε περαιτέρω ανακριτικές πράξεις που απαιτούνται σε περιπτώσεις εγκλήματος.

  • Η διακοπή της έρευνας: Λόγω έλλειψης επαρκών ενδείξεων για αρπαγή, ο Γερμανός Εισαγγελέας έδωσε εντολή να διακοπεί η επισύνδεση της συσκευής και η έρευνα να συνεχιστεί απλώς ως υπόθεση αγνοουμένου προσώπου.

Κρίσιμη σύσκεψη μέσω Eurojust τη Δευτέρα

Η λύση στο διπλωματικό και δικαστικό αδιέξοδο αναμένεται να αναζητηθεί τη Δευτέρα. Υπό την εποπτεία της Eurojust, θα πραγματοποιηθεί ευρεία διαδικτυακή σύσκεψη μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών δικαστικών λειτουργών. Στόχος είναι να υπάρξει συντονισμός και να διαβιβαστούν τα απαραίτητα έγγραφα που θα «ξεκλειδώσουν» ξανά τις έρευνες σε γερμανικό έδαφος.

