Σε μια μαζική κατάσχεση ακατάλληλου κρέατος προχώρησαν τα ελεγκτικά κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων για την περίοδο της Αποκριάς. Συνολικά 4.780 κιλά κρέατος, τα οποία κρίθηκαν μη ασφαλή για κατανάλωση, εντοπίστηκαν και αποσύρθηκαν από την αγορά πριν φτάσουν στο πιάτο των πολιτών.

Το «λαβράκι» στο Καπανδρίτι

Κατά τη διάρκεια αυτοψίας σε ψυκτική αποθήκη στην περιοχή του Καπανδριτίου, οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής εντόπισαν τη συγκεκριμένη ποσότητα των 4,7 τόνων. Το κρέας διατηρείτο καθ’ υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου διατηρησιμότητας, γεγονός που το καθιστούσε επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Αμέσως ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την καταστροφή των προϊόντων, σύμφωνα με την αυστηρή εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Ν. Χαρδαλιάς: «Η δημόσια υγεία δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, έστειλε σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, τονίζοντας ότι οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς και αμείλικτοι καθ' όλη τη διάρκεια της Αποκριάς.

«Όποιος αγνοεί τη νομοθεσία ή επιχειρεί να λειτουργήσει εκτός πλαισίου, θα βρίσκεται άμεσα αντιμέτωπος με τις προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες. Χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καθυστερήσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τι ελέγχουν τα κλιμάκια στην αγορά

Οι έλεγχοι της Περιφέρειας έχουν επεκταθεί σε όλο τον κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας και περιλαμβάνουν:

Επιθεωρήσεις σε ψυκτικές αποθήκες και χώρους αποθήκευσης.

Δειγματοληψίες για τον έλεγχο των ημερομηνιών παραγωγής και λήξης.

Αυτοψίες σε καταστήματα λιανικής πώλησης και κρεοπωλεία σε όλο το λεκανοπέδιο.

Η Περιφέρεια καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τις επιχειρήσεις να τηρούν αυστηρά τις προδιαγραφές ασφαλείας, καθώς η προστασία του καταναλωτή παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα.

Διαβάστε ακόμα: Άγιος Βαλεντίνος: Η ιστορία πίσω από τη γιορτή των ερωτευμένων και οι ελληνικές «εναλλακτικές»