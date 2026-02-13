Η Αθήνα έζησε μια ιστορική μέρα, καθώς το κέντρο της πρωτεύουσας «πλημμύρισε» από εκατοντάδες τρακτέρ και χιλιάδες αγρότες από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Το μεγαλειώδες συλλαλητήριο μετατράπηκε σε μια ολονυχτία διεκδίκησης μπροστά από τη Βουλή, με τους παραγωγούς να διαμηνύουν: «Ήρθαμε για να μείνουμε μέχρι να δικαιωθούμε».

Η εικόνα: Τρακτέρ στη σκιά του Κοινοβουλίου

Από νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής, ο ήχος των κινητήρων αντικατέστησε τη βοή της πόλης. Περίπου 100 τρακτέρ στάθμευσαν συντεταγμένα στην πλατεία Συντάγματος, αφού προηγουμένως είχαν περάσει από ειδικούς σταθμούς απολύμανσης (λόγω της ευλογιάς των προβάτων

Οι αγρότες της Κρήτης , της Θεσσαλίας , της Μακεδονίας και της Πελοποννήσου ενώθηκαν σε μια κοινή φωνή, καταχειροκροτούμενοι από πολίτες και άλλους επαγγελματικούς κλάδους που βρέθηκαν εκεί σε ένδειξη συμπαράστασης. Το πλάνο είναι σαφές: τα μηχανήματα θα παραμείνουν στο Σύνταγμα όλη τη νύχτα και η αποχώρηση θα ξεκινήσει το μεσημέρι του Σαββάτου.

Η ουσία: «Δεν βγαίνουμε»

Πίσω από τις εντυπωσιακές εικόνες κρύβεται η σκληρή πραγματικότητα της ελληνικής υπαίθρου. Οι αγρότες δεν ήρθαν στην Αθήνα για εκδρομή, αλλά γιατί, όπως δήλωσαν, «ο κόμπος έφτασε στο χτένι».

Το κόστος που «πνίγει»: Το αγροτικό πετρέλαιο και το ρεύμα έχουν εκτοξευθεί, καθιστώντας την καλλιέργεια ασύμφορη.

Από το χωράφι στο ράφι: Η κραυγή αγωνίας για τις τιμές είναι κοινή. Ενώ ο παραγωγός πουλάει το σιτάρι ή το λάδι σε χαμηλές τιμές, ο καταναλωτής στο σούπερ μάρκετ τα πληρώνει «χρυσά».

Απειλή ξεκληρίσματος: Νέοι αγρότες, όπως ο 22χρονος από τη Λαμία που συναντήσαμε, εκφράζουν την απογοήτευσή τους: «Σκέφτομαι να τα παρατήσω. Αν δεν μειωθεί το κόστος παραγωγής, η ελληνική αγροτιά θα σβήσει».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η Τροχαία παραμένει σε επιφυλακή, καθώς οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα (Βασ. Σοφίας, Αμαλίας, Πανεπιστημίου) παραμένουν κλειστοί ή με περιορισμένη πρόσβαση. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν το κέντρο μέχρι την ολοκλήρωση της αποχώρησης των τρακτέρ το Σάββατο.

