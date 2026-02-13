Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για το φρικτό τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13/2) στη Λούτσα, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε έναν 15χρονο. Οι μαρτυρίες των κατοίκων που είδαν το αυτοκίνητο να μετατρέπεται σε «πύραυλο» λίγα δευτερόλεπτα πριν τη μοιραία σύγκρουση, προκαλούν ανατριχίλα.

Το χρονικό της «τρελής» πορείας

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 15χρονος οδηγός είχε πάρει κρυφά τα κλειδιά του αυτοκινήτου της μητέρας του για να βγει βόλτα με τους δύο φίλους του.

Η ταχύτητα: Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι το όχημα έτρεχε με τουλάχιστον 120 χιλιόμετρα την ώρα, ακόμη και σε χωματόδρομους της περιοχής.

Η πρόσκρουση: Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, το αυτοκίνητο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και καρφώθηκε με σφοδρότητα σε ένα δέντρο από την πλευρά του συνοδηγού.

Ο εκσφενδονισμός: Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο 15χρονος συνοδηγός εκτινάχθηκε έξω από το όχημα και βρέθηκε στο έδαφος. Όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού», διαπιστώθηκε απλώς ο θάνατός του.

«Τι έκανα;» – Σοκαρισμένοι οι επιζώντες

Άνθρωποι που έτρεξαν στο σημείο αμέσως μετά τον εκκωφαντικό θόρυβο περιγράφουν τις πρώτες στιγμές των άλλων δύο παιδιών. Ο 15χρονος οδηγός, σε κατάσταση σοκ, φώναζε συνεχώς «Τι έκανα, τι έκανα;», συνειδητοποιώντας το μέγεθος της καταστροφής. Οι δύο τραυματίες (ο οδηγός και ο έφηβος που καθόταν πίσω) νοσηλεύονται εκτός κινδύνου με εκδορές, αλλά παραμένουν υπό παρακολούθηση στη χειρουργική κλινική για τον φόβο εσωτερικών κακώσεων.

Στο αυτόφωρο οι γονείς

Την ίδια ώρα, οι γονείς των ανηλίκων βρίσκονται στην Τροχαία και καταθέτουν. Ο εισαγγελέας αναμένεται να αποφασίσει για την ποινική τους μεταχείριση, καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες που αφορούν την παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Στην οικογένεια του θύματος έχει ήδη ενεργοποιηθεί πρωτόκολλο διαχείρισης πένθους με τη στήριξη ψυχολόγων.

