Συγκινεί ο δήμαρχος του Άη Στράτη για τη μάχη του με τον καρκίνο: «Δεν είναι πλέον επάρατη νόσος, να τον κοιτάξουμε στα μάτια»

Ο δήμαρχος του Άη Στράτη, Κώστας Σινάνης, βρίσκεται στην Αθήνα για θεραπείες, καθώς δίνει μάχη με τον καρκίνο και σε δηλώσεις που έκανε, έστειλε το δικό του συγκινητικό μήνυμα.

Μιλώντας στο OPEN, τόνισε ότι ο καρκίνος δεν είναι πλέον επάρατη νόσος, οπότε «πρέπει να τον κοιτάξουμε στα μάτια και να τον νικήσουμε».

«Από τους κατοίκους του νησιού είναι συγκινητικό να εισπράττω την αγάπη των ανθρώπων τους, αλλά και όλων των ανθρώπων στη χώρα. Παίρνω μηνύματα από αγνώστους που μου δίνουν κουράγιο και τη δύναμη να συνεχίσω την αντιμετώπιση του καρκίνου, που δεν είναι πλέον η επάρατη νόσος, πρέπει να τον κοιτάξουμε στα μάτια και να νικήσουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, είπε ότι «δεν στάθμιζα τα πράγματα, έπεσα με τα μούτρα στη δουλειά και, κακά τα ψέματα, δεν έδινα σημασία στην υγεία μου, στον εαυτό μου, κάτι που έχω πλέον αναθεωρήσει και καλώ τον κόσμο να αναθεωρήσει. Δεν είναι κάτι να ασχοληθούμε με την υγεία μας λίγες μέρες τον χρόνο, για να έχουμε αύριο. Περνάμε δύσκολα, καθένας βιώνει τα δικά του, όμως πρέπει να βρούμε χρόνο για να μην αφήσουμε τους δικούς μας ανθρώπους μόνους τους».

Ακόμη, σημείωσε ότι «δεν κρατάω προσωπικές σημειώσεις, μόνο τα παράπονα των πολιτών για το τι πρέπει να διορθωθεί πίσω στο νησί. Εγώ εκείνη τη στιγμή δεν έκανα εξομολόγηση, αλλά ένιωθα το δύσκολο της παραμονής στην Αθήνα που είναι πιο δύσκολο από την αντιμετώπιση της ασθένειας, καθώς έχω συνηθίσει διαφορετικά. Εμείς έχουμε μάθει στο νησί αλλιώς, αφήνουμε το κλειδί στην πόρτα και φεύγουμε. Απορώ πώς ζείτε στην Αθήνα».

