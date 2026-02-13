«Το χτυπούσε πάνω σε στρώμα για να ηρεμήσει» – Νέες καταγγελίες για τη δασκάλα που χαστούκισε 8χρονο με αυτισμό

Διαστάσεις θρίλερ λαμβάνει η υπόθεση κακοποίησης 8χρονου μαθητή με αυτισμό σε Ειδικό Δημοτικό Σχολείο της Πάτρας. Μετά την αρχική καταγγελία για τα χαστούκια που δέχθηκε το παιδί, νέες μαρτυρίες της μητέρας σοκάρουν, κάνοντας λόγο για παλαιότερα περιστατικά ακραίας βίας από την ίδια εκπαιδευτικό.

Το χρονικό της επίθεσης

Το επεισόδιο που πυροδότησε τις εξελίξεις σημειώθηκε όταν ο 8χρονος, την ώρα που έτρωγε, χτυπούσε την κούκλα του πάνω στο θρανίο. Η δασκάλα από τη διπλανή αίθουσα –και όχι η δική του– φέρεται να εκνευρίστηκε, να πλησίασε το παιδί και:

Το σήκωσε με τη βία και το οδήγησε προς τη βιβλιοθήκη.

Του έδωσε τρία δυνατά χαστούκια το ένα μετά το άλλο.

Η φρικιαστική μαρτυρία για το παρελθόν

Η μητέρα του παιδιού, μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», προχώρησε σε μια καταγγελία που προκαλεί ανατριχίλα. Σύμφωνα με όσα της εκμυστηρεύτηκε η ιδιωτική παράλληλη στήριξη του παιδιού, η ίδια εκπαιδευτικός φέρεται να είχε χτυπήσει το παιδί και την προηγούμενη χρονιά.

«Το είχε απομονώσει, το είχε βάλει πάνω σε ένα στρώμα, το είχε ρίξει κάτω και το χτυπούσε, ισχυριζόμενη ότι έτσι "ηρεμεί" το παιδί», ανέφερε η μητέρα.

Στη δικαιοσύνη η υπόθεση

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές σε πειθαρχικό και ποινικό επίπεδο:

ΕΔΕ: Διατάχθηκε κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση σε βάρος της εκπαιδευτικού.

Δικογραφία: Η Ασφάλεια Πατρών σχημάτισε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου προσώπου.

Συνέργεια: Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και δεύτερη εκπαιδευτικός, η οποία ήταν παρούσα στο περιστατικό αλλά δεν επενέβη για να προστατεύσει τον μαθητή.

Η τοπική κοινωνία και η εκπαιδευτική κοινότητα παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τις αποκαλύψεις, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος των πράξεων της κατηγορούμενης

