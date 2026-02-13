Μια μαύρη σελίδα γράφτηκε σήμερα στη Λούτσα, στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος, όπου ένα τροχαίο δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε ένα παιδί μόλις 14 ετών. Στο μοιραίο όχημα επέβαιναν άλλοι δύο ανήλικοι, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τα όσα μετέδωσε η εκπομπή «Live News», οι τρεις ανήλικοι φέρονται να είχαν πάρει το αυτοκίνητο από τους γονείς τους για μια βόλτα που έμελλε να αποβεί μοιραία.

Η απώλεια ελέγχου: Ο 14χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έκανε αλλεπάλληλες τούμπες στο οδόστρωμα πριν ακινητοποιηθεί.

Τα θύματα: Ο 14χρονος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο 16χρονος συνοδηγός δίνει αυτή την ώρα σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ενώ ένας 15χρονος που καθόταν στο πίσω κάθισμα φέρει επίσης τραύματα.

Κρίσιμες ώρες στο νοσοκομείο

Αμέσως μετά το ατύχημα, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι δύο ανήλικοι τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παίδων, με την κατάσταση του 16χρονου να κρίνεται εξαιρετικά κρίσιμη από τους θεράποντες ιατρούς.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει σοκαρισμένη από το γεγονός ότι τρία παιδιά βρέθηκαν μόνα τους μέσα σε ένα αυτοκίνητο, με την κατάληξη να είναι η πλέον τραγική.

