Μετά από δύο χρόνια πλήρους αφάνειας και αμνησίας, ο άνθρωπος που έγινε γνωστός ως ο «Αόρατος Μπάμπης» δεν είναι πια αόρατος. Η τύχη του άλλαξε όταν η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» παρουσίασε την περίπτωσή του, οδηγώντας στην αναγνώρισή του από έναν αδελφικό φίλο από το παρελθόν.

Η μαρτυρία που έλυσε τον γρίφο

Ο Μάριος, φίλος του Μπάμπη από το 1998, όταν σπούδαζαν μαζί μηχανικοί αυτοκινήτων στο ΕΠΑΛ Ταύρου, επικοινώνησε με τις αρχές και το ψυχιατρείο της Κρήτης όπου νοσηλεύεται ο 46χρονος πλέον άνδρας.

Η ταυτότητά του: Το πραγματικό του όνομα είναι Μπάμπης Σιόμπος.

Η σχέση τους: Ήταν αχώριστοι για χρόνια, με τον Μπάμπη να φιλοξενείται συχνά στο σπίτι του Μάριου, ενώ επρόκειτο να γίνει και κουμπάρος στον γάμο του.

Η εξαφάνιση: Ο Μπάμπης άρχισε να παρουσιάζει ψυχολογικά προβλήματα πριν από περίπου 8 χρόνια. Όταν ο φίλος του τον πίεσε να επισκεφθεί γιατρό, εκείνος έκλεισε το τηλέφωνό του, χάθηκε από το σπίτι του στην Πειραϊκή και εξαφανίστηκε οριστικά.

Τα στοιχεία της έρευνας

Η αστυνομική έρευνα που ακολούθησε την καταγγελία επιβεβαίωσε τα λεγόμενα του φίλου του:

Γέννηση: Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21 Φεβρουαρίου 1979.

Οικογένεια: Ο πατέρας του έχει φύγει από τη ζωή, ενώ η 83χρονη μητέρα του βρίσκεται εν ζωή και κατοικεί στα Χανιά.

Το παρελθόν: Μετά το διαζύγιο των γονιών του, η μητέρα του είχε μεταφέρει τον ίδιο και την αδελφή του στην Κρήτη, γεγονός που εξηγεί γιατί ο Μπάμπης βρέθηκε τελικά να περιπλανιέται στο νησί.

Η ταυτοποίηση έγινε δυνατή και μέσω φωτογραφιών που κατέθεσε ο Μάριος, οι οποίες έδειχναν τους δύο φίλους σε κοινές τους στιγμές, λύνοντας ένα μυστήριο που απασχολούσε τις αρχές των Χανίων για δύο ολόκληρα χρόνια.

