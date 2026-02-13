Σε μια δυναμική επίδειξη ισχύος, οι αγρότες από όλη την Ελλάδα έφτασαν το απόγευμα της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου 2026 στο Σύνταγμα, μετατρέποντας την καρδιά της πρωτεύουσας σε πεδίο διεκδίκησης. Περίπου 100 τρακτέρ θα σταθμεύσουν μπροστά στο Κοινοβούλιο, ενώ εκατοντάδες διαδηλωτές που έφτασαν με πούλμαν και ιδιωτικά οχήματα ενώνουν τις φωνές τους ζητώντας μέτρα επιβίωσης.

«Μπλόκο» στην ακρίβεια και την αδιαφορία

Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα εμφανίζονται ανυποχώρητοι. Ο πρόεδρος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, Ρίζος Μαρούδας, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ήρθαμε εδώ που χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας για να αναδείξουμε ότι τα προϊόντα που εμείς παράγουμε φθηνά, φτάνουν πανάκριβα στον καταναλωτή».

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, προειδοποίησε για συνέχιση των κινητοποιήσεων: «Δεν αποκλείεται να δούμε τρακτέρ στις εθνικές οδούς ακόμη και το Πάσχα. Ούτε καν η ρύθμιση για το πετρέλαιο δεν έγινε πράξη, μείναμε μόνο στα λόγια».

Το χρονικό της άφιξης και η απολύμανση

Η κάθοδος των τρακτέρ έγινε με υποδειγματική οργάνωση και σε συνεχή συνεννόηση με την ΕΛ.ΑΣ.:

Σταθμοί απολύμανσης: Λόγω της έξαρσης της ευλογιάς των προβάτων, όλα τα οχήματα πέρασαν από ειδικούς σταθμούς απολύμανσης στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας.

Η διαδρομή: Τα τρακτέρ κινήθηκαν μέσω Κηφισού και Λεωφόρου Αθηνών, πέρασαν από την Ομόνοια και κατευθύνθηκαν αντίθετα στην Πανεπιστημίου για να φτάσουν στη Βουλή.

Συμπαράσταση: Στη διαδρομή τους, οδηγοί ταξί στάθμευσαν συμβολικά στην άκρη του δρόμου σε ένδειξη αλληλεγγύης.

Κυκλοφοριακό κομφούζιο και διανυκτέρευση

Η Αθήνα παραμένει «κομμένη στα δύο», με τους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα (Αμαλίας, Σοφίας, Σταδίου, Πανεπιστημίου) να είναι κλειστοί. Στο «κόκκινο» βρίσκεται ο Κηφισός και η Κηφισίας, ενώ προβλήματα παρατηρούνται και στην Αττική Οδό.

Οι αγρότες σκοπεύουν να διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα και η αποχώρησή τους έχει προγραμματιστεί για το μεσημέρι του Σαββάτου (14/02). Στο πλευρό τους βρίσκονται η ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί σύλλογοι και εργατικές συλλογικότητες, δίνοντας στο συλλαλητήριο παλλαϊκό χαρακτήρα.

