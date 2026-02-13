Σοκ στη Φυλή: 44χρονος προσέλκυε ανήλικους για ερωτική εκμετάλλευση – Στη δικογραφία και γονέας θύματος

Μια εφιαλτική υπόθεση παιδικής εκμετάλλευσης και μαστροπείας έφερε στο φως η έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός 44χρονου, δυνάμει εντάλματος, για γενετήσιες πράξεις με ανήλικους έναντι αμοιβής, μαστροπεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Το χρονικό της εκμετάλλευσης και η «παγίδα» της ανάγκης

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 44χρονος δρούσε τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025. Ο τρόπος δράσης του ήταν μεθοδικός και βασιζόταν στην εξαθλίωση:

Στόχευση: Προσέγγιζε ανήλικους (14 και 16 ετών) εκμεταλλευόμενος την τραγική οικονομική τους κατάσταση.



Προσέγγιζε ανήλικους (14 και 16 ετών) εκμεταλλευόμενος την τραγική οικονομική τους κατάσταση. Δέλεαρ: Προσέφερε χρήματα ή είδη πρώτης ανάγκης, δημιουργώντας σταδιακά συνθήκες απόλυτης εξάρτησης.



Προσέφερε χρήματα ή είδη πρώτης ανάγκης, δημιουργώντας σταδιακά συνθήκες απόλυτης εξάρτησης. Χρήση ουσιών: Κατηγορείται ότι προμήθευε ναρκωτικές ουσίες στους παρευρισκόμενους στην οικία του κατά τη διάρκεια των πράξεων, εκθέτοντας τα παιδιά σε θανάσιμο κίνδυνο.

Εμπλοκή γονέα και «μεσάζοντα»

Η φρίκη της υπόθεσης εντείνεται από την εμπλοκή ενός 35χρονου Έλληνα, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης. Σύμφωνα με τη δικογραφία:

Πρόκειται για γονέα ενός εκ των ανήλικων θυμάτων. Φέρεται να διατηρούσε στενές σχέσεις με τον 44χρονο και να μεσολαβούσε για τις ερωτικές συναντήσεις, λαμβάνοντας χρηματική αμοιβή.

Τα ευρήματα της Αστυνομίας

Κατά την έρευνα στην οικία του συλληφθέντος στη Φυλή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Τρεις σύριγγες με ναρκωτική ουσία.

Ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος θα εξεταστεί εξονυχιστικά στα εργαστήρια της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας για τυχόν ύπαρξη επιπλέον επιβαρυντικού υλικού.

Ο 44χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα θύματα της δράσης του.

Διαβάστε ακόμα: Σοκ στην Πάτρα: Καταγγελία για Ξυλοδαρμό 9χρονου με Αυτισμό σε Ειδικό Σχολείο