Άγιος Βαλεντίνος; Όχι, σήμερα γιορτάζουν οι Ακύλας και Πρίσκιλλα – Οι Ορθόδοξοι προστάτες των ερωτευμένων

Μπορεί ο καθολικός Άγιος Βαλεντίνος να έχει καθιερωθεί παγκοσμίως, όμως για την Ορθόδοξη Εκκλησία, οι πραγματικοί προστάτες των ερωτευμένων ζευγαριών τιμώνται σήμερα, 13 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για τους Αποστόλους Ακύλα και Πρίσκιλλα, ένα ζευγάρι που υπήρξε πρότυπο αφοσίωσης, αγάπης και πίστης.

Η γνωριμία και η κοινή ζωή στην Κόρινθο

Ο Ακύλας, ιουδαϊκής καταγωγής από τον Πόντο της Μικράς Ασίας, και η Πρίσκιλλα, με καταγωγή από τη Ρώμη, γνωρίστηκαν στην ιταλική πρωτεύουσα. Η κοινή τους πορεία τους έφερε στην Κόρινθο, όπου εξασκούσαν το επάγγελμα του σκηνοποιού.

Τα χαρακτηριστικά της σχέσης τους:

Αδιατάρακτη αγάπη: Παρότι δεν απέκτησαν παιδιά, η μεταξύ τους σχέση παρέμεινε ισχυρή και ακλόνητη σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Ευσέβεια και ήθος: Χαρακτηρίζονταν από την ενάρετη ζωή τους, γεγονός που τους έκανε ιδιαίτερα αγαπητούς στην τοπική κοινωνία.

Η συνάντηση με τον Απόστολο Παύλο

Η ζωή τους άλλαξε ριζικά όταν ο Απόστολος Παύλος επισκέφθηκε την Κόρινθο. Το ζευγάρι εντυπωσιάστηκε από το κήρυγμά του και του προσέφερε θερμή φιλοξενία.

Η μεταστροφή: Αφού βαπτίστηκαν, έγιναν πιστοί ακόλουθοι και βοηθοί του Αποστόλου Παύλου στις περιοδείες του.

Η αναγνώριση: Ο Απόστολος Παύλος τους μνημονεύει στις επιστολές του με λόγια ευγνωμοσύνης, τονίζοντας το θάρρος και τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εκκλησία.

Το μαρτυρικό τέλος και η καθιέρωση

Η δράση τους προκάλεσε την οργή των διωκτών του Χριστιανισμού. Οι Άγιοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον αποκεφαλισμό, κερδίζοντας έτσι τον τίτλο των Μαρτύρων. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη τους κάθε χρόνο στις 13 Φεβρουαρίου, προβάλλοντας την ιστορία τους ως το ορθόδοξο πρότυπο της συζυγικής αγάπης και της κοινής πνευματικής πορείας.

