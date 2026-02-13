Θρήνος για τον 27χρονο δάσκαλο που «έφυγε» ξαφνικά στο Ρέθυμνο

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η κοινωνία του Τυρνάβου και η εκπαιδευτική κοινότητα της Κρήτης από τον αναπάντεχο θάνατο του 27χρονου εκπαιδευτικού, Θεόδωρου Ζαμπόγια. Ο νεαρός δάσκαλος, που υπηρετούσε στο Ρέθυμνο, εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του, προκαλώντας αναπάντητα ερωτήματα στους οικείους του.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η κινητοποίηση ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης, όταν ο 27χρονος δεν παρουσιάστηκε στο σχολείο όπου εργαζόταν. Μετά από αναζητήσεις συναδέλφων και συγγενών, ο νεαρός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην κατοικία του.

Τα πρώτα στοιχεία:

Οι αρχικές ενδείξεις αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Γίνεται λόγο για αιφνίδιο θάνατο, καθώς ο εκπαιδευτικός δεν αντιμετώπιζε γνωστά προβλήματα υγείας.

καθώς ο εκπαιδευτικός δεν αντιμετώπιζε γνωστά προβλήματα υγείας. Άνθρωποι του περιβάλλοντός του αναφέρουν πως ήταν ένας υγιής νέος που δεν κάπνιζε και δεν έπινε, πάντα χαμογελαστός και δραστήριος.

«Βαρύ» το κλίμα στον Τύρναβο

Η είδηση έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία στα Πλατανούλια Τυρνάβου, τον τόπο καταγωγής του. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος της περιοχής εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη για την απώλεια ενός «δασκάλου με ήθος και ευαισθησία». Σε ένδειξη πένθους, η τοπική κοινότητα αποφάσισε να απέχει από κάθε καρναβαλική εκδήλωση.

Το «αντίο» των συναδέλφων του στο Ρέθυμνο

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, όπου ο Θοδωρής υπηρέτησε επί σειρά ετών ως δάσκαλος παράλληλης στήριξης, τον αποχαιρέτησε με λόγια καρδιάς:

«Σύσσωμη η εκπαιδευτική οικογένεια είναι συντετριμμένη».

«Εργαζόταν άοκνα και προσέφερε πάντα με ευγένεια».

«Κρατάμε το χαμόγελο και την καλοσύνη του».

Η σορός του άτυχου νέου αναμένεται να μεταφερθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του για την τελευταία πράξη του δράματος, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του.

