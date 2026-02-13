Θρήνος για τον 27χρονο δάσκαλο που «έφυγε» ξαφνικά στο Ρέθυμνο

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η κοινωνία του Τυρνάβου και η εκπαιδευτική κοινότητα της Κρήτης από τον αναπάντεχο θάνατο του 27χρονου εκπαιδευτικού, Θεόδωρου Ζαμπόγια. Ο νεαρός δάσκαλος, που υπηρετούσε στο Ρέθυμνο, εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του, προκαλώντας αναπάντητα ερωτήματα στους οικείους του.
Το χρονικό της τραγωδίας
Η κινητοποίηση ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης, όταν ο 27χρονος δεν παρουσιάστηκε στο σχολείο όπου εργαζόταν. Μετά από αναζητήσεις συναδέλφων και συγγενών, ο νεαρός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην κατοικία του.
Τα πρώτα στοιχεία:
- Οι αρχικές ενδείξεις αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
- Γίνεται λόγο για αιφνίδιο θάνατο, καθώς ο εκπαιδευτικός δεν αντιμετώπιζε γνωστά προβλήματα υγείας.
- Άνθρωποι του περιβάλλοντός του αναφέρουν πως ήταν ένας υγιής νέος που δεν κάπνιζε και δεν έπινε, πάντα χαμογελαστός και δραστήριος.
«Βαρύ» το κλίμα στον Τύρναβο
Η είδηση έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία στα Πλατανούλια Τυρνάβου, τον τόπο καταγωγής του. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος της περιοχής εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη για την απώλεια ενός «δασκάλου με ήθος και ευαισθησία». Σε ένδειξη πένθους, η τοπική κοινότητα αποφάσισε να απέχει από κάθε καρναβαλική εκδήλωση.
Το «αντίο» των συναδέλφων του στο Ρέθυμνο
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, όπου ο Θοδωρής υπηρέτησε επί σειρά ετών ως δάσκαλος παράλληλης στήριξης, τον αποχαιρέτησε με λόγια καρδιάς:
«Σύσσωμη η εκπαιδευτική οικογένεια είναι συντετριμμένη».
«Εργαζόταν άοκνα και προσέφερε πάντα με ευγένεια».
«Κρατάμε το χαμόγελο και την καλοσύνη του».
Η σορός του άτυχου νέου αναμένεται να μεταφερθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του για την τελευταία πράξη του δράματος, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του.
Διαβάστε ακόμα: Υπόθεση κατασκοπείας: Πώς ο Σμήναρχος στρατολογήθηκε μέσω LinkedIn και οι μυστικές πληρωμές με QR codes