Κορυφώνονται σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, οι αγροτικές κινητοποιήσεις με τη μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας. Δεκάδες τρακτέρ και εκατοντάδες παραγωγοί από όλη την Ελλάδα αναμένεται να κατακλύσουν την πλατεία Συντάγματος, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα επιβίωσης προς την κυβέρνηση.

Το χρονοδιάγραμμα της κινητοποίησης

Η κάθοδος των αγροτών έχει οργανωθεί με ακρίβεια, ώστε η παρουσία τους στην πρωτεύουσα να είναι δυναμική:

12:00: Τα πρώτα 40 τρακτέρ αναμένονται στις Αφίδνες, από όπου θα κατευθυνθούν προς το κέντρο με συνοδεία της Τροχαίας.

13:00: Συγκέντρωση εργατικών κέντρων και συνδικάτων στο Σύνταγμα για την υποδοχή των αγροτών και διαμαρτυρία για τις Συλλογικές Συμβάσεις.

15:00: Άφιξη των τρακτέρ και των λεωφορείων (τα οποία θα σταθμεύσουν στο ΟΑΚΑ) στην Αθήνα.

16:00: Έναρξη του μεγάλου πανελλαδικού συλλαλητηρίου μπροστά από τη Βουλή.

Διανυκτέρευση: Οι αγρότες σκοπεύουν να παραμείνουν στο Σύνταγμα όλη τη νύχτα και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Ποιοι συμμετέχουν και τα βασικά αιτήματα

Η συμμετοχή αναμένεται μαζική, με αντιπροσωπείες από κάθε γωνιά της χώρας. Ήδη από τις 06:00 το πρωί έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά 130 αγρότες και κτηνοτρόφοι από τα Χανιά, εκπροσωπώντας 11 συλλόγους της Κρήτης.

Τα κύρια μέτωπα των διεκδικήσεων:

Οικονομική αδυναμία: Σύμφωνα με εκπροσώπους των μπλόκων, το 15% των αγροτών κινδυνεύει να μην καλλιεργήσει φέτος λόγω έλλειψης ρευστών πόρων.

Απλήρωτες ενισχύσεις: Καταγγελίες για παραγωγούς που παραμένουν απλήρωτοι για το 2024 και το 2025.

Η «ψαλίδα» των τιμών: Διαμαρτυρία για τη μεγάλη διαφορά τιμής των προϊόντων από το χωράφι στο ράφι.

Ερήμωση της υπαίθρου: Φόβοι για εγκατάλειψη του επαγγέλματος από τη νέα γενιά.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Η ΕΛ.ΑΣ. θα εφαρμόσει σταδιακές ρυθμίσεις ανάλογα με την κίνηση των αγροτικών οχημάτων. Τα μεγαλύτερα προβλήματα αναμένονται στους εξής άξονες:

Εθνικές Οδοί: Αθηνών-Κορίνθου και Αθηνών-Λαμίας κατά την είσοδο των τρακτέρ.

Κεντρικές Λεωφόροι: Λεωφόρος Αθηνών, Σταδίου, Πανεπιστημίου και Ακαδημίας.

Πέριξ του Συντάγματος: Λεωφόρος Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας θα παραμείνουν κλειστές κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης.

