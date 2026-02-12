Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, καθώς αύριο, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, αναμένεται η μεγάλη κάθοδος με τρακτέρ στην πρωτεύουσα. Μετά από επτά εβδομάδες παραμονής στα μπλόκα, οι αγρότες μεταφέρουν τη διαμαρτυρία τους στην καρδιά της Αθήνας, με το μεγάλο ραντεβού να έχει οριστεί για τις 16:00 στην πλατεία Συντάγματος.

Διανυκτέρευση στο Σύνταγμα

Σύμφωνα με την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, οι αγρότες δεν σκοπεύουν να αποχωρήσουν αμέσως μετά το συλλαλητήριο.

Η Παραμονή: Έχουν προαναγγείλει ότι θα διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα, μπροστά από τη Βουλή των Ελλήνων.

Η Αποχώρηση: Η αναχώρηση των τρακτέρ και των αγροτών για τις περιοχές τους θα γίνει συντεταγμένα την επόμενη ημέρα, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου.

Έκτακτες Ρυθμίσεις από την ΕΛ.ΑΣ.

Λόγω της μεγάλης κινητοποίησης και της διέλευσης των γεωργικών ελκυστήρων, η Αστυνομία θέτει σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα:

Κέντρο Αθήνας: Θα ισχύσουν σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής και της Αθήνας από νωρίς το πρωί.

Στάθμευση & Διέλευση: Η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση και τη στάθμευση οχημάτων στο ευρύτερο κέντρο της πόλης για την αποφυγή πρόσθετων προβλημάτων.

Συνεργασία: Οι οδηγοί παρακαλούνται να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την κάθοδο των αγροτών, καθώς η παρουσία των τρακτέρ στο κέντρο αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα της πόλης για τις επόμενες 24 ώρες.

Διαβάστε ακόμα: Τραγωδία στην Άρτα: Πέθανε 35χρονη μητέρα την ώρα που θήλαζε το 15 ημερών βρέφος της