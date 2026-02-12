Σοκ στην Πάτρα: Καταγγελία για Ξυλοδαρμό 9χρονου με Αυτισμό σε Ειδικό Σχολείο

Μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση κακοποίησης ανηλίκου ερευνά η Ασφάλεια Πατρών, μετά την καταγγελία μητέρας για βιαιοπραγία εις βάρος του 9χρονου γιου της, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, εντός του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου της πόλης.

Το Χρονικό της Καταγγελίας

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η μητέρα του παιδιού:

Γυναίκα εκπαιδευτικός φέρεται να τράβηξε βίαια το παιδί από το χέρι.

Στη συνέχεια, η ίδια εκπαιδευτικός φέρεται να του έριξε τρία χαστούκια στο πρόσωπο, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Οι Νομικές Ενέργειες

Η αστυνομία κινήθηκε άμεσα, σχηματίζοντας δικογραφία για σωματική βλάβη κατά αδύναμου προσώπου εις βάρος δύο γυναικών:

Της εκπαιδευτικού που φέρεται να χειροδίκησε κατά του μαθητή. Μιας δεύτερης εκπαιδευτικού, η οποία βρισκόταν στον χώρο κατά τη διάρκεια του περιστατικού και κατηγορείται ότι δεν παρενέβη για να αποτρέψει την πράξη.

Οι δύο γυναίκες αναζητούνται από τις αρχές στο πλαίσιο της προανάκρισης, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των παιδιών με αναπηρία στις εκπαιδευτικές δομές.

