Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Πέμπτης (12/02) στον κεντρικό σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα, προκαλώντας σοκ στους επιβάτες και πλήρη ανατροπή στον σχεδιασμό των δρομολογίων.

Το χρονικό της τραγωδίας

Στις 07:40 π.μ., ένας άνδρας ηλικίας 65 ετών έπεσε στις γραμμές της Γραμμής 2 με κατεύθυνση προς Ελληνικό. Παρά την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, οι τελευταίες πληροφορίες επιβεβαιώνουν πως ο άνδρας ανασύρθηκε νεκρός. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τη ΣΤΑΣΥ, το περιστατικό αποδίδεται σε απόπειρα αυτοκτονίας.

Προβλήματα στη μετακίνηση και κλειστοί σταθμοί

Λόγω της επιχείρησης ανάσυρσης και της διερεύνησης του συμβάντος, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 διεξάγεται μετ' εμποδίων. Συγκεκριμένα:

Τμήμα Ανθούπολη – Πανεπιστήμιο: Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Τμήμα Ακρόπολη – Ελληνικό: Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Σταθμός Σύνταγμα (Γραμμή 2): Παραμένει εκτός λειτουργίας.

Ανταποκρίσεις: Δεν υπάρχει δυνατότητα μετεπιβίβασης μεταξύ της Γραμμής 2 και της Γραμμής 3 στο Σύνταγμα.

Σημειώνεται πως ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 3 (Μπλε γραμμή) παραμένει ανοιχτός, ωστόσο η πρόσβαση στις αποβάθρες της Κόκκινης γραμμής είναι αδύνατη.



Οι επιβάτες που μετακινούνται από και προς το κέντρο της Αθήνας καλούνται να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές με λεωφορεία ή τρόλεϊ μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας σε ολόκληρο το δίκτυο της Γραμμής 2.

