Υπόθεση Κατασκοπείας: Στις φυλακές Κορίνθου ο σμήναρχος – «Με εκβίασαν οι Κινέζοι, φοβήθηκα για την οικογένειά μου»

Στην προφυλάκιση του σμηνάρχου που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ κινεζικών συμφερόντων προχώρησαν οι αρχές, μετά από μια μαραθώνια απολογία στην οποία ο αξιωματικός ομολόγησε τη δράση του, δηλώνοντας ωστόσο θύμα στυγνού εκβιασμού. Ο σμήναρχος οδηγήθηκε στις φυλακές Κορίνθου, έχοντας προηγουμένως ζητήσει δημόσια συγγνώμη από την πατρίδα, τις Ένοπλες Δυνάμεις και την οικογένειά του.

 Το χρονικό της «παγίδας» και ο εκβιασμός
Σύμφωνα με την απολογία του και τις δηλώσεις του δικηγόρου του, Βασίλη Χειρδάρη, ο σμήναρχος ενεπλάκη αρχικά σε μια συνεργασία με ιδιωτική εταιρεία που παρείχε επενδυτικές συμβουλές για την Ασία, νομίζοντας πως πρόκειται για νόμιμη δραστηριότητα.

Η μεταστροφή: Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κίνα, οι επαφές του άλλαξαν στάση και άρχισαν να απαιτούν απόρρητα έγγραφα.
Η απειλή: «Ξέρουμε πού μένεις, τι δουλειά κάνεις και την οικογένειά σου», φέρεται να του είπαν, ασκώντας αφόρητη πίεση.
Η ομολογία: Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι παρέδωσε ευαίσθητες πληροφορίες, δηλώνοντας όμως συντετριμμένος: «Δεν επιχείρησα καν να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, ήθελα να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης».

Το μυστήριο με τη «Μάτα Χάρι»
Ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο σμήναρχος να στρατολογήθηκε μέσω της μεθόδου «honey trap» (παγίδευση μέσω γυναίκας), ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά την ύπαρξη κάποιας γυναίκας-κατασκόπου.

  • Η θέση του κατηγορούμενου: Έδωσε στις αρχές τρία συγκεκριμένα ονόματα ανδρών με τους οποίους είχε συναλλαγές.
  • Η θέση των Αρχών: Επιμένουν ότι υπήρχε εμπλεκόμενη γυναίκα σε υψηλόβαθμη θέση, η οποία ενδεχομένως αποσύρθηκε όταν οι στρατολόγοι συνειδητοποίησαν ότι το κίνητρο του σμηνάρχου ήταν κυρίως οικονομικό.

Πολιτικές και Στρατιωτικές Προεκτάσεις
Η Αθήνα κάνει λόγο για «κινεζικά συμφέροντα», αποφεύγοντας να δείξει απευθείας την επίσημη κινεζική κυβέρνηση, γεγονός που υποδηλώνει τη λεπτή διπλωματική ισορροπία που απαιτείται. Ο σμήναρχος ζήτησε μια «δίκαιη και εύλογη τιμωρία», εκφράζοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη του στη στρατιωτική δικαιοσύνη.

