Σοκ στην Κομοτηνή: Επίθεση με υδροχλωρικό οξύ σε υπάλληλο κατά τη διάρκεια ληστείας

Ένα εφιαλτικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στην Κομοτηνή την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026, όταν μια 43χρονη γυναίκα επιτέθηκε με υδροχλωρικό οξύ σε υπάλληλο καταστήματος, προκειμένου να διαφύγει μετά από απόπειρα κλοπής.

Η δράστιδα εισήλθε σε κατάστημα ενδυμάτων και μπιζού στην οδό Ερμού, προσποιούμενη την πελάτισσα, και άρχισε να αφαιρεί κοσμήματα. Όταν η 25χρονη υπάλληλος αντιλήφθηκε την κλοπή και προσπάθησε να την εμποδίσει, η 43χρονη έβγαλε από την τσάντα της ένα φιαλίδιο με το καυστικό υγρό και το έριξε στο πρόσωπο της κοπέλας.



Η κατάσταση της υγείας του θύματος

Η 25χρονη υπάλληλος στάθηκε τυχερή μέσα στην ατυχία της, καθώς φαίνεται πως έστριψε το κεφάλι της την τελευταία στιγμή, αποφεύγοντας την απευθείας επαφή του οξέος με τα μάτια.

Μεταφέρθηκε άμεσα στο «Σισμανόγλειο» Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής.

Της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για ελαφρά τραύματα στο πρόσωπο.

Πήρε εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα.

Η σύλληψη και τα ευρήματα

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν και συνέλαβαν τη δράστιδα λίγη ώρα μετά το συμβάν. Στην κατοχή της βρέθηκαν:

Το πλαστικό φιαλίδιο με το υδροχλωρικό οξύ. Ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι (λάμα 5,5 εκ.). Δύο ναρκωτικά δισκία χωρίς ιατρική συνταγή. Τα κλεμμένα κοσμήματα, τα οποία αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια.

Σημείωση: Το υδροχλωρικό οξύ (γνωστό και ως ακουαφόρτε) είναι εξαιρετικά διαβρωτικό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, προκαλεί σοβαρά χημικά εγκαύματα και μόνιμες βλάβες αν έρθει σε επαφή με τους οφθαλμούς.

Η συλληφθείσα αντιμετωπίζει κατηγορίες για ληστεία, παράβαση του νόμου περί όπλων και κατοχή ναρκωτικών και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης.

