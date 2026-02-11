Μια ιστορία που ακουμπά τις πιο ευαίσθητες χορδές της κοινωνίας ήρθε στο φως της δημοσιότητας την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, μέσα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα». Ο Μπάμπης, ένας 45χρονος άνδρας που τους τελευταίους 18 μήνες φιλοξενείται στην ψυχιατρική πτέρυγα νοσοκομείου στα Χανιά, αναζητά το παρελθόν του και, κυρίως, τη νομική του υπόσταση.

Ο Μπάμπης βρέθηκε στα Χανιά για εργασία ως μηχανικός αυτοκινήτων, όμως η μοίρα τον οδήγησε στον δρόμο. Μετά από ένα διάστημα ως άστεγος στον Δημοτικό Κήπο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου σήμερα προσπαθεί μέσα από την εργοθεραπεία να σταθεί ξανά στα πόδια του. Το μεγάλο του «αγκάθι» είναι η έλλειψη ταυτότητας, ένα ζήτημα που έχει αναλάβει δικηγόρος ώστε να μπορέσει να αποκτήσει επίσημα έγγραφα.

Θραύσματα μνήμης και η οικογένεια

Παρά τη σύγχυση και τα χρόνια που έχουν περάσει, ο Μπάμπης μοιράστηκε ορισμένα στοιχεία που ίσως βοηθήσουν στην αναγνώρισή του:

Καταγωγή: Γεννήθηκε στον Παράδεισο Αμαρουσίου και ζούσε στην Αθήνα.

Ονόματα: Αναφέρει πως το όνομα με το οποίο μεγάλωσε είναι Μπάμπης Βωβός, του πατέρα του Πέτρος Γαϊτάνης και της μητέρας του Ουρανία Βωβού.

Συγγενείς: Θυμάται δύο αδελφές με τις οποίες είχε μια μοναδική επικοινωνία στο παρελθόν, ενώ πιστεύει πως ο πατέρας του ήταν επιχειρηματίας.

Το όνειρο για μια κανονική ζωή

«Θέλω μια δουλειά, ένα σπίτι... μπορώ να αυτονομηθώ», λέει με αφοπλιστική ειλικρίνεια. Ο Μπάμπης βρίσκει γαλήνη στην εκκλησία και την τέχνη, ενώ δηλώνει έτοιμος να προσφέρει ξανά στην κοινωνία. Το μόνο που ζητά είναι να τον αναγνωρίσει κάποιος από το παρελθόν του, παρόλο που ο ίδιος φοβάται πως «ίσως δεν τον θυμούνται πια».

Η έκκλησή του είναι σαφής: αναζητά τη νομική και συναισθηματική του ελευθερία, ελπίζοντας πως η δημοσιοποίηση της ιστορίας του θα αποτελέσει το κλειδί για να βγει από την «αφάνεια».

Διαβάστε ακόμα: Θρήνος στη Ζάκυνθο: Τριήμερο πένθος στα σχολεία για τον θάνατο της 35χρονης νηπιαγωγού