Τροχαίο ατύχημα με στρατιωτικό όχημα στον Έβρο: Εκτροπή «Steyr» στην Ορεστιάδα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (11/02) στην ευρύτερη περιοχή της Ορεστιάδας, προκαλώντας αναστάτωση στις στρατιωτικές αρχές της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα στρατιωτικό φορτηγό όχημα τύπου «Steyr» εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κοντά στον οικισμό Ρίζια του Έβρου.

Στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα, ο οδηγός και ο συνοδηγός, και οι δύο στρατιώτες. Ευτυχώς, παρά τη σφοδρότητα της εκτροπής, οι δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν ελαφρά.

Η κινητοποίηση των αρχών

Αμέσως μετά το συμβάν, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Διακομιδή: Οι δύο στρατιώτες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων.

Έρευνα: Οι αρμόδιες στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές διενεργούν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος και αν αυτό οφείλεται σε μηχανική βλάβη, ανθρώπινο λάθος ή τις συνθήκες του οδικού δικτύου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα οχήματα τύπου Steyr αποτελούν βασικό κομμάτι του στόλου του Ελληνικού Στρατού, ειδικά σε παραμεθόριες περιοχές όπως ο Έβρος, λόγω της ανθεκτικότητάς τους σε δύσβατα εδάφη.

