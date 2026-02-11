Τροχαίο ατύχημα με στρατιωτικό όχημα στον Έβρο: Εκτροπή «Steyr» στην Ορεστιάδα

Τροχαίο ατύχημα με στρατιωτικό όχημα στον Έβρο: Εκτροπή «Steyr» στην Ορεστιάδα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (11/02) στην ευρύτερη περιοχή της Ορεστιάδας, προκαλώντας αναστάτωση στις στρατιωτικές αρχές της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα στρατιωτικό φορτηγό όχημα τύπου «Steyr» εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κοντά στον οικισμό Ρίζια του Έβρου.

Στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα, ο οδηγός και ο συνοδηγός, και οι δύο στρατιώτες. Ευτυχώς, παρά τη σφοδρότητα της εκτροπής, οι δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν ελαφρά.

Η κινητοποίηση των αρχών
Αμέσως μετά το συμβάν, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Διακομιδή: Οι δύο στρατιώτες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων.
Έρευνα: Οι αρμόδιες στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές διενεργούν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος και αν αυτό οφείλεται σε μηχανική βλάβη, ανθρώπινο λάθος ή τις συνθήκες του οδικού δικτύου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα οχήματα τύπου Steyr αποτελούν βασικό κομμάτι του στόλου του Ελληνικού Στρατού, ειδικά σε παραμεθόριες περιοχές όπως ο Έβρος, λόγω της ανθεκτικότητάς τους σε δύσβατα εδάφη.

Διαβάστε ακόμα: Άγρια οπαδική επίθεση στο Γαλάτσι: Το κυνηγητό στα Τουρκοβούνια και η σύνδεση των δύο τραυματισμών – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Θρήνος στη Ζάκυνθο: Τριήμερο πένθος στα σχολεία για τον θάνατο της 35χρονης νηπιαγωγού
Κοινωνία

Θρήνος στη Ζάκυνθο: Τριήμερο πένθος στα σχολεία για τον θάνατο της 35χρονης νηπιαγωγού

Τραγωδία στο Καρπενήσι: «Οι γιατροί τον άφησαν να φύγει πολύ νωρίς» – Το ξέσπασμα του αδελφού του 58χρονου
Κοινωνία

Τραγωδία στο Καρπενήσι: «Οι γιατροί τον άφησαν να φύγει πολύ νωρίς» – Το ξέσπασμα του αδελφού του 58χρονου

Τραγωδία στην Ελευσίνα: Πώς το «κακοκλαδεμένο» δέντρο έγινε παγίδα θανάτου για την 71χρονη
Κοινωνία

Τραγωδία στην Ελευσίνα: Πώς το «κακοκλαδεμένο» δέντρο έγινε παγίδα θανάτου για την 71χρονη

Η συγκλονιστική εξομολόγηση των αδελφών Ράντη: «Μας σήκωναν από τον αυχένα, ήταν αισθητικός ακρωτηριασμός»
ShowBiz

Η συγκλονιστική εξομολόγηση των αδελφών Ράντη: «Μας σήκωναν από τον αυχένα, ήταν αισθητικός ακρωτηριασμός»

Προφυλακίστηκε ο Σμήναρχος για την κατασκοπεία: Η ομολογία, ο πράκτορας «Στίβεν» και οι απειλές για την κόρη του
Κοινωνία

Προφυλακίστηκε ο Σμήναρχος για την κατασκοπεία: Η ομολογία, ο πράκτορας «Στίβεν» και οι απειλές για την κόρη του