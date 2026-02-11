Τέμπη: «Η δίκη θα διαρκέσει πάνω από δύο χρόνια» – Το κάλεσμα των συγγενών για την τρίτη επέτειο

Για τον μακρύ και δύσκολο δικαστικό δρόμο που ξεκινά στις 23 Μαρτίου μίλησε ο δικηγόρος και πατέρας θύματος, Αντώνης Ψαρόπουλος, δίνοντας το στίγμα των επόμενων κινήσεων των οικογενειών. Με την τρίτη επέτειο της τραγωδίας να πλησιάζει, οι συγγενείς προετοιμάζονται για το μνημόσυνο στον τόπο του δυστυχήματος στις 28 Φεβρουαρίου, απευθύνοντας κάλεσμα στην κοινωνία για ηθική συμπαράσταση.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις στον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών και την αποχώρηση της Μαρίας Καρυστιανού, ο κ. Ψαρόπουλος εξέφρασε την πεποίθηση πως ο αγώνας θα συνεχιστεί αμείωτος από το νέο διοικητικό συμβούλιο. «Πιστεύω ότι ο Σύλλογος θα συνεχίσει τον αγώνα που ξεκίνησαν εξαρχής όλοι οι συγγενείς», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τα ανοιχτά μέτωπα της δίκης

Ο κ. Ψαρόπουλος έθεσε τις προτεραιότητες και τις εκτιμήσεις του για την επερχόμενη ακροαματική διαδικασία:

Διάρκεια: Εκτίμησε πως η δίκη θα είναι εξαιρετικά χρονοβόρα, ξεπερνώντας τα δύο έτη.



Εκτίμησε πως η δίκη θα είναι εξαιρετικά χρονοβόρα, ξεπερνώντας τα δύο έτη. Αποδεικτικά στοιχεία: Σημείωσε πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν αντικρουόμενα στοιχεία, τα οποία θα αξιολογηθούν από το δικαστήριο.



Σημείωσε πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν αντικρουόμενα στοιχεία, τα οποία θα αξιολογηθούν από το δικαστήριο. Το ερώτημα της «πλάνης»: Απαντώντας σε τοποθετήσεις για το θέμα του φορτίου της αμαξοστοιχίας, τόνισε: «Η προσωπική μου εκτίμηση είναι πως δεν έχουμε πέσει θύματα πλάνης».

Οι συγγενείς των 57 θυμάτων ζητούν από τον κόσμο να παραστεί στις συγκεντρώσεις μνήμης με κόσμιο τρόπο, υπογραμμίζοντας πως η παρουσία των πολιτών τούς δίνει τη δύναμη να αντέξουν τη δικαστική μάχη που έπεται, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών της τραγωδίας.

