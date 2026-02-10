Συγκλονιστικά είναι τα όσα καταγγέλλει ο αδελφός του 58χρονου που βρέθηκε νεκρός σε χαράδρα στο Καρπενήσι, στρέφοντας τα βέλη του κατά του συστήματος ψυχιατρικής φροντίδας. Η οικογένεια του θύματος κάνει λόγο για μια τραγωδία που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, εάν οι γιατροί δεν είχαν επιτρέψει στον άνθρωπό τους να πάρει εξιτήριο τόσο πρόωρα, παρά τις σοβαρές τάσεις αυτοκτονίας που εμφάνιζε.

Το ιστορικό και οι καταγγελίες για τους γιατρούς

Ο 58χρονος, ένας άνθρωπος ιδιαίτερα ευαίσθητος σύμφωνα με τους οικείους του, αντιμετώπιζε ραγδαία επιδείνωση της ψυχικής του υγείας από τον περασμένο Δεκέμβριο.

Σύντομες νοσηλείες: Παρά το γεγονός ότι νοσηλεύτηκε σε Αθήνα και Βόλο, οι διαμονές του στα νοσοκομεία δεν ξεπέρασαν τις δύο εβδομάδες κάθε φορά.



Παρά το γεγονός ότι νοσηλεύτηκε σε Αθήνα και Βόλο, οι διαμονές του στα νοσοκομεία δεν ξεπέρασαν τις δύο εβδομάδες κάθε φορά. Το «λάθος» του συστήματος: Ο αδελφός του θύματος υποστηρίζει πως οι ψυχίατροι απελευθερώνουν τους ασθενείς πολύ γρήγορα, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η απαραίτητη βελτίωση. «Τους βγάζουν γρήγορα και μετά ή σκοτώνουν κάποιον άλλον ή αυτοκτονούν», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως στο παρελθόν ο αδελφός του είχε χρειαστεί νοσηλεία έως και ενάμιση έτος για να επανέλθει.



Ο αδελφός του θύματος υποστηρίζει πως οι ψυχίατροι απελευθερώνουν τους ασθενείς πολύ γρήγορα, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η απαραίτητη βελτίωση. «Τους βγάζουν γρήγορα και μετά ή σκοτώνουν κάποιον άλλον ή αυτοκτονούν», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως στο παρελθόν ο αδελφός του είχε χρειαστεί νοσηλεία έως και ενάμιση έτος για να επανέλθει. Η κατάρρευση: Τις τελευταίες ημέρες, ο 58χρονος είχε σταματήσει να τρέφεται και βρισκόταν σε κατάσταση απόλυτης άρνησης, πριν πάρει το αυτοκίνητό του για την τελευταία μοιραία διαδρομή.

Οι συνθήκες εντοπισμού

Η σορός του 58χρονου βρέθηκε σε χαράδρα βάθους 300 μέτρων. Παρά τις αρχικές φήμες, η αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Ο αδελφός του διευκρίνισε πως ο θάνατος επήλθε από την πτώση και η κατάσταση της σορού οφείλεται στην αγριότητα της διαδρομής μέσα στο γκρεμό.

Η υπόθεση φέρνει ξανά στην επιφάνεια τη συζήτηση για τα κενά στη διαχείριση ασθενών με σοβαρά ψυχικά νοσήματα στην Ελλάδα, με την οικογένεια να ζητά δικαίωση για έναν θάνατο που θεωρούν προαναγγελθέντα.

Διαβάστε ακόμα: Συγκλονίζει η Αλεξία Έβερτ: «Ο σύζυγός μου πήγε για έναν πονοκέφαλο και δεν επέστρεψε ποτέ ο ίδιος»