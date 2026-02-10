Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση κατασκοπείας που συγκλονίζει τις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς ο 54χρονος Σμήναρχος προφυλακίστηκε με ομόφωνη απόφαση μετά τη μαραθώνια απολογία του στο Αεροδικείο. Ο αξιωματικός, σε μια κίνηση που προκάλεσε αίσθηση, παραδέχθηκε πλήρως τις πράξεις του, δηλώνοντας μάλιστα «ανακουφισμένος» από τη σύλληψή του.
Η ομολογία και οι αποκαλύψεις για το δίκτυο
Ο Σμήναρχος δεν περιορίστηκε στην παραδοχή της ενοχής του, αλλά συνεργάστηκε με τις αρχές δίνοντας κρίσιμα στοιχεία:
- Ο σύνδεσμος «Στίβεν»: Κατονόμασε τον Κινέζο πράκτορα με τον οποίο ερχόταν σε επαφή, ένα πρόσωπο που φέρεται να βρίσκεται ήδη στο «μικροσκόπιο» της CIA.
- Εμπλοκή άλλων προσώπων: Υπέδειξε δύο απόστρατους του ελληνικού στρατού, οι οποίοι ελέγχονται πλέον από τις μυστικές υπηρεσίες για τη σχέση τους με το δίκτυο.
- Η μυστηριώδη γυναίκα: Αναφέρθηκε σε μια γυναίκα-κλειδί, η οποία βρισκόταν υψηλά στην ιεραρχία της κατασκοπευτικής πυραμίδας και ήταν παρούσα στις συναντήσεις του στην Αθήνα.
Το χρονικό της προδοσίας: Από τα 500€ στα 5.000€
Σύμφωνα με την απολογία του, όλα ξεκίνησαν από την επιθυμία του να ενισχύσει το εισόδημά του ενόψει της αποστρατείας:
- Η αρχή: Μέσω LinkedIn, δέχτηκε πρόταση από «εταιρεία συμβούλων» στη Μαλαισία για γεωπολιτικές αναλύσεις με αμοιβή 500 ευρώ.
- Η κλιμάκωση: Σταδιακά, οι απαιτήσεις πέρασαν σε τεχνικά χαρακτηριστικά κρίσιμων συστημάτων και λογισμικά, με τις αμοιβές να εκτοξεύονται στα 5.000 ευρώ τον μήνα.
- Ο εκβιασμός: Ο 54χρονος ισχυρίστηκε ότι όταν επιχείρησε να υπαναχωρήσει, δέχθηκε απειλές για τη ζωή της κόρης του.
Ο τρόπος δράσης (Modus Operandi)
Ο Σμήναρχος χρησιμοποιούσε εξελιγμένα μέσα για τη μεταφορά των κρατικών μυστικών:
- Κρυπτογράφηση: Φωτογράφιζε διαβαθμισμένα έγγραφα και τα έστελνε στο Πεκίνο μέσω ειδικού λογισμικού.
- Crypto Wallet: Η πληρωμή των συνολικά 25.000 ευρώ (σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες) γινόταν μέσω ψηφιακού πορτοφολιού, οι κωδικοί του οποίου βρέθηκαν στο κινητό του.
Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ήδη στις φυλακές Κορίνθου, ενώ η ΕΥΠ και η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος «ξεσκονίζουν» το λάπτοπ και τα στικάκια του για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της ζημιάς στα εθνικά συμφέροντα.
