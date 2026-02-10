Μια αδιανόητη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Ελευσίνα, με θύμα μια 71χρονη γυναίκα που έχασε τη ζωή της μπροστά στα μάτια της κόρης και των τριών εγγονιών της. Μια συνηθισμένη κίνηση για το παρκάρισμα του αυτοκινήτου μετά την επιστροφή από το σχολείο μετατράπηκε σε θανάσιμη παγίδα, λόγω μιας τραγικής σύμπτωσης και ενός κακοκλαδεμένου δέντρου.

Το χρονικό της τραγωδίας: Η «κακιά στιγμή»

Ο πρώην γαμπρός της άτυχης γυναίκας, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», περιέγραψε τα δραματικά δευτερόλεπτα που οδήγησαν στον μοιραίο τραυματισμό:

Ο εγκλωβισμός: Η 71χρονη βρισκόταν έξω από το όχημα δίνοντας οδηγίες στην κόρη της για την όπισθεν. Η πόρτα του συνοδηγού ήταν ανοιχτή και, καθώς το αυτοκίνητο κινείτο αργά, η ηλικιωμένη εγκλωβίστηκε ανάμεσα στην εσωτερική πλευρά της πόρτας και τον κορμό ενός δέντρου.

Το δέντρο-παγίδα: Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο κορμός είχε ένα «κοφτερό» εξόγκωμα από παλαιότερο κλάδεμα του Δήμου. Αυτό το σημείο τραυμάτισε την 71χρονη, προκαλώντας ακατάσχετη αιμορραγία.

Ακαριαίος θάνατος: Παρά την ελάχιστη ταχύτητα του οχήματος, το πλήγμα ήταν τέτοιο που η γυναίκα «έφυγε» μέσα σε μόλις τρία λεπτά, πριν προλάβει η κόρη της να αντιδράσει από την κατάσταση σοκ στην οποία περιήλθε.



«Ήταν ένας άγγελος»

Η οικογένεια είναι συντετριμμένη, καθώς η 71χρονη ήταν ο στυλοβάτης του σπιτιού και βοηθούσε καθημερινά στη φροντίδα των τριών εγγονιών της, που βρίσκονταν στο πίσω κάθισμα την ώρα του δυστυχήματος. Ο πρώην γαμπρός της την περιέγραψε ως μια «Αγία» που πρόσφερε μόνο αγάπη.

Η 44χρονη οδηγός αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν όλες οι λεπτομέρειες της υπόθεσης που συγκλόνισε την Ελευσίνα.

