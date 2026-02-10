Θρήνος στη Ζάκυνθο: Τριήμερο πένθος στα σχολεία για τον θάνατο της 35χρονης νηπιαγωγού

Βαρύ πένθος σκεπάζει τη Ζάκυνθο μετά την είδηση για τον αιφνίδιο θάνατο της 35χρονης νηπιαγωγού Ευανθίας Αγγελοπούλου. Η άτυχη εκπαιδευτικός, η οποία υπηρετούσε ως νεοδιόριστη στο 3ο Νηπιαγωγείο Ζακύνθου, «έφυγε» πρόωρα από τη ζωή, βυθίζοντας στη θλίψη την τοπική κοινωνία και την εκπαιδευτική κοινότητα του νησιού.

Τριήμερο πένθος και μεσίστιες σημαίες

Με απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, Αθανάσιου Κατσίμπελη, κηρύχθηκε τριήμερο πένθος σε όλες τις σχολικές μονάδες του νησιού. Συγκεκριμένα:

Διάρκεια: Από σήμερα έως και την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα που θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία.



Από σήμερα έως και την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα που θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία. Εκδηλώσεις: Αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες εορταστικές δραστηριότητες στα σχολεία.



Αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες εορταστικές δραστηριότητες στα σχολεία. Απόδοση Τιμών : Οι σημαίες σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα κυματίζουν μεσίστιες.



: Οι σημαίες σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα κυματίζουν μεσίστιες. Αφιέρωση: Η προγραμματισμένη επιστημονική εκδήλωση της Διεύθυνσης, υπό την αιγίδα του ΥΠΑΙΘΑ, θα πραγματοποιηθεί κανονικά αλλά θα είναι αφιερωμένη στη μνήμη της 35χρονης, με την τήρηση ενός λεπτού σιγής.

Η απώλεια της Ευανθίας Αγγελοπούλου αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, με τους συναδέλφους της να κάνουν λόγο για μια αφοσιωμένη εκπαιδευτικό που μόλις είχε ξεκινήσει την πορεία της στο δημόσιο σχολείο.

