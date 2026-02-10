Σε νέες σοβαρές καταγγελίες προχώρησε ο Πάνος Ρούτσι σχετικά με το κλίμα που επικρατεί στη δικαστική αίθουσα στη Λάρισα, όπου εκδικάζεται η υπόθεση για το βιντεοληπτικό υλικό της τραγωδίας των Τεμπών. Μετά την ένταση που σημειώθηκε τη Δευτέρα (9/2), ο κ. Ρούτσι περιέγραψε περιστατικά ειρωνείας και ψυχολογικής πίεσης προς τους συγγενείς των 57 θυμάτων, κάνοντας λόγο για παρουσία ατόμων που λειτουργούσαν ως «μπράβοι».

Καταγγελίες για «μπράβους» και ειρωνεία

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Πάνου Ρούτσι στον ΑΝΤ1, η κατάσταση εκτραχύνθηκε όταν συνήγοροι της υπεράσπισης φέρονται να χαρακτήρισαν τη στάση των συγγενών ως «θέατρο».

Παρενόχληση συγγενών: Καταγγέλθηκε ότι ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να ανήκει στο περιβάλλον συνηγόρου, στάθηκε απειλητικά απέναντι σε μητέρα θύματος, αμφισβητώντας την ιδιότητά της.

Η στάση των συνηγόρων: Ο κ. Ρούτσι τόνισε πως υπάρχει προσπάθεια απομάκρυνσης των συγγενών από την αίθουσα, ώστε οι δικηγόροι της άλλης πλευράς να μπορούν να ειρωνεύονται χωρίς να υπάρχουν άμεσες αντιδράσεις.

Η θέση της πολιτικής αγωγής: Η συνήγορος κ. Χατζηκωνσταντίνου επιβεβαίωσε την παρουσία «σωματοφυλάκων» ή «οδηγών» στον χώρο των δικαστηρίων, οι οποίοι προκάλεσαν τους γονείς, υποτιμώντας την απώλεια των παιδιών τους.

Η «διάσπαση» των συγγενών

Ερωτηθείς για τις διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουν υιοθετήσει μέλη των οικογενειών, ο Πάνος Ρούτσι κράτησε χαμηλούς τόνους:

Για τον Νίκο Πλακιά, ανέφερε πως παρά τις διαφορετικές γραμμές πλεύσης, σέβεται απόλυτα έναν άνθρωπο που έχασε τα παιδιά του.

ανέφερε πως παρά τις διαφορετικές γραμμές πλεύσης, σέβεται απόλυτα έναν άνθρωπο που έχασε τα παιδιά του. Σχετικά με τη Μαρία Καρυστιανού και τις φήμες για ίδρυση κόμματος, αναγνώρισε τη διάσπαση στους κόλπους των συγγενών, αλλά απέφυγε να σχολιάσει τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει ο καθένας να διεκδικήσει τη δικαίωση.

