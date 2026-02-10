Τσικνοπέμπτη 2026: Είναι τελικά αργία ή ημιαργία; Τι ισχύει για εργαζόμενους και σχολεία

Καθώς οι προετοιμασίες για το παραδοσιακό «τσίκνισμα» έχουν ήδη ξεκινήσει, το ερώτημα για το καθεστώς της Τσικνοπέμπτης 2026 επανέρχεται στο προσκήνιο. Παρά τις προσδοκίες πολλών εργαζομένων και μαθητών, η νομοθεσία παραμένει ξεκάθαρη, διαχωρίζοντας το έθιμο από τις επίσημες αργίες του κράτους.

Τι ισχύει για τον εργασιακό τομέα
Η Τσικνοπέμπτη (12 Φεβρουαρίου 2026) δεν αποτελεί επίσημη αργία, ούτε ημιαργία, για κανέναν κλάδο.

Δημόσιος Τομέας: Οι υπηρεσίες λειτουργούν κανονικά σε πλήρες ωράριο.
Ιδιωτικός Τομέας: Η ημέρα είναι εργάσιμη. Ωστόσο, στην πράξη έχει καθιερωθεί ως «άτυπη ημιαργία» σε πολλές επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια προαιρετική απόφαση του εκάστοτε εργοδότη να επιτρέψει στο προσωπικό να αποχωρήσει νωρίτερα ή να οργανώσει κάποια εορταστική δράση στον χώρο εργασίας.

Το καθεστώς στα σχολεία
Στα σχολεία όλων των βαθμίδων, η Τσικνοπέμπτη παραμένει μια τυπική ημέρα μαθημάτων. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας:

  • Τα μαθήματα και το απουσιολόγιο τηρούνται κανονικά.
  • Δεν επιτρέπεται η διακοπή του προγράμματος για εορτασμούς.
  • Μόνο κατ’ εξαίρεση, και μετά από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, μπορεί να διατεθεί η τελευταία διδακτική ώρα για συμβολικές εκδηλώσεις, πάντα με μέτρο και σεβασμό στον σχολικό χώρο.

Παρά την έλλειψη επίσημης αργίας, η Πολιτεία επιδεικνύει μια «σιωπηρή ανοχή» στις εθιμοτυπικές δραστηριότητες, αρκεί αυτές να μην παρακωλύουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς και της εκπαίδευσης.

