Προσοχή: Πόσο είναι το πρόστιμο αν περάσετε με κόκκινο ως πεζός – Τι ισχύει για τις διαβάσεις

Μια άγνωστη πτυχή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας έρχεται στο προσκήνιο, καθώς πολλοί πεζοί αγνοούν ότι οι κανόνες του δρόμου δεν αφορούν μόνο τους οδηγούς αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Η συνήθεια πολλών να διασχίζουν το οδόστρωμα με κόκκινο φανάρι ή εκτός διαβάσεων, θεωρώντας το ως μια απλή «ένδειξη προσοχής», μπορεί να επιφέρει διοικητικό πρόστιμο, καθώς ο ΚΟΚ είναι σαφής ως προς τις υποχρεώσεις των πεζών.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ για τους πεζούς

Ο φωτεινός σηματοδότης για τους πεζούς ρυθμίζει τη συνολική ροή της κυκλοφορίας και η μη τήρησή του αποτελεί παράβαση:

Σταθερό Κόκκινο: Η διέλευση απαγορεύεται ρητά.



Η διέλευση απαγορεύεται ρητά. Σταθερό Πράσινο: Ο πεζός μπορεί να διασχίσει ελεύθερα το οδόστρωμα.



Ο πεζός μπορεί να διασχίσει ελεύθερα το οδόστρωμα. Πράσινο που αναβοσβήνει: Επιτρέπεται η διέλευση, αλλά με αυξημένη προσοχή.

Σημαντική λεπτομέρεια: Εάν ένας πεζός ξεκινήσει τη διάσχιση με πράσινο και ο σηματοδότης αλλάξει σε κόκκινο ενώ βρίσκεται στη μέση του δρόμου, δικαιούται να συνεχίσει κανονικά μέχρι να φτάσει στο πεζοδρόμιο χωρίς να θεωρείται παραβάτης.

Το ύψος του προστίμου και οι διαβάσεις

Σε περίπτωση που η Τροχαία βεβαιώσει την παράβαση, το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο ανέρχεται στα 40 ευρώ (βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας). Το ίδιο πρόστιμο ισχύει και για όσους επιλέγουν να διασχίσουν κεντρικούς δρόμους αυθαίρετα, ενώ σε κοντινή απόσταση υπάρχει νόμιμη διάβαση πεζών.

Η τήρηση αυτών των κανόνων δεν είναι μόνο θέμα αποφυγής του προστίμου, αλλά κυρίως ζήτημα οδικής ασφάλειας. Η απρόβλεπτη κίνηση ενός πεζού μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, ειδικά σε δρόμους με μειωμένη ορατότητα ή αυξημένη κίνηση δικύκλων.

Διαβάστε ακόμα: Υπόθεση Σορίν Ματέι: Η αιματοβαμμένη νύχτα της οδού Νιόβης που σόκαρε την Ελλάδα