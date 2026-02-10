Ελευσίνα: Πώς η 44χρονη σκότωσε κατά λάθος τη μητέρα της ενώ πάρκαρε. Τα παιδάκια φώναζαν, Η γιαγιά, η γιαγιά

Μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει την Ελευσίνα από το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν μια 44χρονη γυναίκα τραυμάτισε θανάσιμα την 71χρονη μητέρα της κατά τη διάρκεια ελιγμού στάθμευσης. Το δυστύχημα, που σημειώθηκε μπροστά στα μάτια των ανήλικων εγγονιών της άτυχης γυναίκας, έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία, με τις λεπτομέρειες της υπόθεσης να προκαλούν σοκ.

Το χρονικό της τραγωδίας στην οδό Αλκιβιάδου
Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 13:30, όταν η 44χρονη επέστρεφε με τη μητέρα της και τα παιδιά της από το σχολείο. Στην προσπάθειά της να παρκάρει το όχημα, η 71χρονη βγήκε από τη θέση του συνοδηγού για να δώσει οδηγίες, αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή.

  • Το μοιραίο λάθος: Για ανεξήγητο μέχρι στιγμής λόγο, η οδηγός πάτησε απότομα το γκάζι. Το αυτοκίνητο κινήθηκε με σφοδρότητα, παρασύροντας την ηλικιωμένη γυναίκα.
  • Ο εγκλωβισμός: Η άτυχη 71χρονη εγκλωβίστηκε ανάμεσα στην ανοιχτή πόρτα του συνοδηγού και τον κορμό ενός δέντρου, με αποτέλεσμα να υποστεί βαρύτατο τραυματισμό στο κεφάλι.
  • Οι στιγμές πανικού: Περίοικοι έσπευσαν στο σημείο προσφέροντας πετσέτες για να σταματήσουν την ακατάσχετη αιμορραγία, ενώ τα εγγόνια της γυναίκας φώναζαν σε κατάσταση σοκ.
  • Η κατάληξη: Παρά την άμεση μεταφορά της στο Θριάσιο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 44χρονης κόρης, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση νευρικού κλονισμού και αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

