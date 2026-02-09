Ελευσίνα: Η μητέρα έδινε οδηγίες στην κόρη που πάρκαρε. Μάρτυρες τα εγγόνια στον θάνατο της 71χρονης

Ελευσίνα: Η μητέρα έδινε οδηγίες στην κόρη που πάρκαρε. Μάρτυρες τα εγγόνια στον θάνατο της 71χρονης

Η καθημερινή ρουτίνα της επιστροφής από το σχολείο μετατράπηκε σε εφιάλτη στην οδό Αλκιβιάδου. Η 44χρονη οδηγός είχε μόλις παραλάβει τα παιδιά της και επέστρεφε σπίτι μαζί με τη μητέρα της, η οποία βγήκε από το όχημα για να τη βοηθήσει στη στάθμευση.

Το χρονικό που συγκλονίζει:

  • Το μοιραίο λάθος: Η 44χρονη έκανε όπισθεν με την πόρτα του συνοδηγού ανοιχτή. Η 71χρονη εγκλωβίστηκε ανάμεσα στην πόρτα και ένα δέντρο, τραυματίζοντας σοβαρά το κεφάλι της.
  • Σοκ για τα παιδιά: Τα εγγόνια της άτυχης γυναίκας βρίσκονταν στο σημείο και είδαν τη γιαγιά τους να τραυματίζεται θανάσιμα, ξεσπώντας σε κραυγές και ζητώντας βοήθεια.
  • Η επέμβαση των γειτόνων: Περίοικοι έτρεξαν αμέσως στο σημείο με πετσέτες, προσπαθώντας απεγνωσμένα να σταματήσουν την αιμορραγία μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες, η γυναίκα κατέληξε λίγο μετά τη μεταφορά της στο Θριάσιο.

Η 44χρονη κόρη, σε κατάσταση απόλυτου σοκ, συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Η τοπική κοινωνία παραμένει παγωμένη, καθώς οι μαρτυρίες για τις κραυγές των παιδιών και της κόρης που ζητούσαν βοήθεια περιγράφουν μια σκηνή που δεν μπορεί να χωρέσει ο ανθρώπινος νους.

Διαβάστε ακόμα: Χάος στα λιμάνια: Απαγορευτικό απόπλου και 5ωρες καθυστερήσεις – Ποια δρομολόγια «πάγωσαν» λόγω καιρού

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

«Εθνικός μειοδότης»: Ξεσπά ο Γιώργος Τσούκαλης για τον Σμήναρχο-Κατάσκοπο – «Πυροβόλησε την καρδιά της Ελλάδας»
Πολιτική

«Εθνικός μειοδότης»: Ξεσπά ο Γιώργος Τσούκαλης για τον Σμήναρχο-Κατάσκοπο – «Πυροβόλησε την καρδιά της Ελλάδας»

«Είπα ψέματα ότι είμαι γιατρός»: Η συγκλονιστική μαρτυρία του άνδρα που έκανε ΚΑΡΠΑ στο παιδί στην Καλλιθέα
Κοινωνία

«Είπα ψέματα ότι είμαι γιατρός»: Η συγκλονιστική μαρτυρία του άνδρα που έκανε ΚΑΡΠΑ στο παιδί στην Καλλιθέα

Ντέρμπι «αιωνίων»: Ο Παναθηναϊκός «πάγωσε» το Καραϊσκάκη και έριξε τον Ολυμπιακό από την κορυφή!
Αθλητικά

Ντέρμπι «αιωνίων»: Ο Παναθηναϊκός «πάγωσε» το Καραϊσκάκη και έριξε τον Ολυμπιακό από την κορυφή!

Συναγερμός από την ΕΛ.ΑΣ.: Μην ανοίξετε αυτό το SMS για το επίδομα θέρμανσης – Πώς αδειάζουν λογαριασμούς
Κοινωνία

Συναγερμός από την ΕΛ.ΑΣ.: Μην ανοίξετε αυτό το SMS για το επίδομα θέρμανσης – Πώς αδειάζουν λογαριασμούς

Μαρέβα Μητσοτάκη: Εξιτήριο από το ΚΑΤ μετά το χειρουργείο – Το παρασκήνιο του ατυχήματος στο Μιλάνο
Πολιτική

Μαρέβα Μητσοτάκη: Εξιτήριο από το ΚΑΤ μετά το χειρουργείο – Το παρασκήνιο του ατυχήματος στο Μιλάνο