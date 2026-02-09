Η καθημερινή ρουτίνα της επιστροφής από το σχολείο μετατράπηκε σε εφιάλτη στην οδό Αλκιβιάδου. Η 44χρονη οδηγός είχε μόλις παραλάβει τα παιδιά της και επέστρεφε σπίτι μαζί με τη μητέρα της, η οποία βγήκε από το όχημα για να τη βοηθήσει στη στάθμευση.

Το χρονικό που συγκλονίζει:

Το μοιραίο λάθος: Η 44χρονη έκανε όπισθεν με την πόρτα του συνοδηγού ανοιχτή. Η 71χρονη εγκλωβίστηκε ανάμεσα στην πόρτα και ένα δέντρο, τραυματίζοντας σοβαρά το κεφάλι της.



Η 44χρονη έκανε όπισθεν με την πόρτα του συνοδηγού ανοιχτή. Η 71χρονη εγκλωβίστηκε ανάμεσα στην πόρτα και ένα δέντρο, τραυματίζοντας σοβαρά το κεφάλι της. Σοκ για τα παιδιά: Τα εγγόνια της άτυχης γυναίκας βρίσκονταν στο σημείο και είδαν τη γιαγιά τους να τραυματίζεται θανάσιμα, ξεσπώντας σε κραυγές και ζητώντας βοήθεια.



Τα εγγόνια της άτυχης γυναίκας βρίσκονταν στο σημείο και είδαν τη γιαγιά τους να τραυματίζεται θανάσιμα, ξεσπώντας σε κραυγές και ζητώντας βοήθεια. Η επέμβαση των γειτόνων: Περίοικοι έτρεξαν αμέσως στο σημείο με πετσέτες, προσπαθώντας απεγνωσμένα να σταματήσουν την αιμορραγία μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες, η γυναίκα κατέληξε λίγο μετά τη μεταφορά της στο Θριάσιο.

Η 44χρονη κόρη, σε κατάσταση απόλυτου σοκ, συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Η τοπική κοινωνία παραμένει παγωμένη, καθώς οι μαρτυρίες για τις κραυγές των παιδιών και της κόρης που ζητούσαν βοήθεια περιγράφουν μια σκηνή που δεν μπορεί να χωρέσει ο ανθρώπινος νους.

