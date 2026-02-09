Η καθημερινή ρουτίνα της επιστροφής από το σχολείο μετατράπηκε σε εφιάλτη στην οδό Αλκιβιάδου. Η 44χρονη οδηγός είχε μόλις παραλάβει τα παιδιά της και επέστρεφε σπίτι μαζί με τη μητέρα της, η οποία βγήκε από το όχημα για να τη βοηθήσει στη στάθμευση.
Το χρονικό που συγκλονίζει:
- Το μοιραίο λάθος: Η 44χρονη έκανε όπισθεν με την πόρτα του συνοδηγού ανοιχτή. Η 71χρονη εγκλωβίστηκε ανάμεσα στην πόρτα και ένα δέντρο, τραυματίζοντας σοβαρά το κεφάλι της.
- Σοκ για τα παιδιά: Τα εγγόνια της άτυχης γυναίκας βρίσκονταν στο σημείο και είδαν τη γιαγιά τους να τραυματίζεται θανάσιμα, ξεσπώντας σε κραυγές και ζητώντας βοήθεια.
- Η επέμβαση των γειτόνων: Περίοικοι έτρεξαν αμέσως στο σημείο με πετσέτες, προσπαθώντας απεγνωσμένα να σταματήσουν την αιμορραγία μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες, η γυναίκα κατέληξε λίγο μετά τη μεταφορά της στο Θριάσιο.
Η 44χρονη κόρη, σε κατάσταση απόλυτου σοκ, συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Η τοπική κοινωνία παραμένει παγωμένη, καθώς οι μαρτυρίες για τις κραυγές των παιδιών και της κόρης που ζητούσαν βοήθεια περιγράφουν μια σκηνή που δεν μπορεί να χωρέσει ο ανθρώπινος νους.
