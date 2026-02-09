Συγκλονίζει η Αλεξία Έβερτ: «Ο σύζυγός μου πήγε για έναν πονοκέφαλο και δεν επέστρεψε ποτέ ο ίδιος»

Η κόρη του Μιλτιάδη Έβερτ ξετύλιξε το χρονικό της υπόθεσης του συζύγου της, Γιώργου Αλβέρτη, ο οποίος από ένα «αστέρι» ευφυΐας και ζωντάνιας, βρέθηκε να ζει χωρίς μνήμη και με σοβαρά προβλήματα, εξαιτίας –όπως καταγγέλλει– εγκληματικών ιατρικών χειρισμών.

Το χρονικό της τραγωδίας:

Η αφορμή: Ένας επίμονος πονοκέφαλος οδήγησε τον Γιώργο Αλβέρτη για μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε μια καλοήθη κύστη στον εγκέφαλο.

Το μοιραίο χειρουργείο: Ενώ η επέμβαση είχε προγραμματιστεί για 3 ώρες, διήρκεσε 8. «Από εκεί καταλαβαίνει κανείς ότι κάτι δεν πάει καλά. Άλλοι γιατροί έλεγαν "τι κάνανε στον άνθρωπο;"», αναφέρει η κ. Έβερτ.

Η νοσηλεία: Αντί για μια ημέρα στην εντατική, ο σύζυγός της παρέμεινε τρεις εβδομάδες σε κρίσιμη κατάσταση, με τους θεράποντες ιατρούς να επιδεικνύουν, σύμφωνα με την ίδια, προκλητική στάση και καθησυχαστικές ψευδαισθήσεις.

Η «σιωπή» των γιατρών: Η Αλεξία Έβερτ περιγράφει την απροθυμία άλλων επιστημόνων να καταθέσουν στο δικαστήριο, κάνοντας λόγο για «Λούηδες» που απέφευγαν να πάρουν θέση παρά το γεγονός ότι γνώριζαν το ιατρικό λάθος.



23 χρόνια Γολγοθάς: Σήμερα, η οικογένεια συνεχίζει να διαχειρίζεται τις συνέπειες μιας κακοδικίας και μιας καθημερινότητας όπου ο Γιώργος Αλβέρτης δεν θυμάται το παρελθόν του. Η Αλεξία Έβερτ παραμένει στο πλευρό του, δίνοντας μια μάχη αξιοπρέπειας απέναντι σε ένα σύστημα που, όπως καταγγέλλει, προσπάθησε να καλύψει το λάθος.

