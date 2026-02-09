Ανείπωτη τραγωδία στην Ελευσίνα: Κόρη παρέσυρε και σκότωσε τη μητέρα της ενώ πάρκαρε

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 13:30 στην οδό Αλκιβιάδου, μετατρέποντας μια συνηθισμένη στιγμή σε εφιάλτη για μια οικογένεια. Μια 44χρονη γυναίκα, στην προσπάθειά της να σταθμεύσει το όχημά της, τραυμάτισε θανάσιμα την 71χρονη μητέρα της.

Το χρονικό του δυστυχήματος:

Οι οδηγίες : Η άτυχη 71χρονη είχε βγει από το αυτοκίνητο και βρισκόταν στο πεζοδρόμιο, δίνοντας οδηγίες στην κόρη της για να παρκάρει.



: Η άτυχη 71χρονη είχε βγει από το αυτοκίνητο και βρισκόταν στο πεζοδρόμιο, δίνοντας οδηγίες στην κόρη της για να παρκάρει. Το μοιραίο λάθος: Η πόρτα του συνοδηγού είχε παραμείνει ανοιχτή. Κατά τη διάρκεια της οπισθοπορείας, η 44χρονη φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα η ανοιχτή πόρτα να παρασύρει την ηλικιωμένη γυναίκα.



Η πόρτα του συνοδηγού είχε παραμείνει ανοιχτή. Κατά τη διάρκεια της οπισθοπορείας, η 44χρονη φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα η ανοιχτή πόρτα να παρασύρει την ηλικιωμένη γυναίκα. Ο εγκλωβισμός: Η 71χρονη εγκλωβίστηκε ανάμεσα στην πόρτα του αυτοκινήτου και ένα δέντρο. Ο τραυματισμός ήταν ακαριαίος και σφοδρός.



Η 71χρονη εγκλωβίστηκε ανάμεσα στην πόρτα του αυτοκινήτου και ένα δέντρο. Ο τραυματισμός ήταν ακαριαίος και σφοδρός. Η κατάληξη: Παρά τη μεταφορά της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια, καθώς απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.



Συνελήφθη η κόρη: Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία της ΕΛ.ΑΣ., η 44χρονη κόρη συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Η ψυχολογική της κατάσταση περιγράφεται ως τραγική, καθώς αδυνατεί να συνειδητοποιήσει πώς μια στιγμή απροσεξίας οδήγησε στον θάνατο της μητέρας της μπροστά στα μάτια της.

Διαβάστε ακόμα: Τραγωδία στη Βιολάντα: Τα «σημεία μηδέν» της έκρηξης – Νέα ντοκουμέντα και έφοδοι σε σπίτια