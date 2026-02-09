Λαμία: Πέθανε ξαφνικά 43χρονος αστυνομικός και πατέρας δύο παιδιών

Βαρύ πένθος επικρατεί στις τάξεις της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φθιώτιδας και στην τοπική κοινωνία της Λαμίας για την απώλεια ενός 43χρονου αστυνομικού. Ο άτυχος άνδρας, ο οποίος ήταν πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, άφησε την τελευταία του πνοή βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του και τους συναδέλφους του.

Το χρονικό της τραγωδίας:

Το μοιραίο μεσημέρι: Ο 43χρονος είχε ρεπό από την υπηρεσία του την ημέρα αυτή. Όλα ξεκίνησαν όταν η σύζυγός του πήγε να τον ξυπνήσει και διαπίστωσε έντρομη ότι ο άνδρας της δεν είχε τις αισθήσεις του.

Η μάχη των διασωστών: Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες κάνοντας ΚΑΡΠΑ μέσα στο σπίτι. Οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν με την ίδια ένταση και στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, ωστόσο οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Η έρευνα για τα αίτια: Το Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας έχει ήδη ζητήσει τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας, ώστε να ριχθεί φως στα αίτια που οδήγησαν στον τόσο πρόωρο και ξαφνικό θάνατο.

Σοκ στην ΕΛ.ΑΣ. Οι συνάδελφοί του στην Ασφάλεια και τα υπόλοιπα τμήματα της Λαμίας περιγράφουν έναν ευσυνείδητο επαγγελματία και έναν εξαίρετο οικογενειάρχη, αδυνατώντας να πιστέψουν πως ο 43χρονος έφυγε από τη ζωή τόσο αναπάντεχα.

