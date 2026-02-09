Σοκάρουν οι λεπτομέρειες από τις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων για το περιστατικό στην πλατεία Κύπρου. Ενώ το παιδί βρισκόταν με τους γονείς του, διέφυγε της προσοχής τους για αρκετά λεπτά, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί αναίσθητο μέσα στο σιντριβάνι.

Τα νέα δεδομένα της υπόθεσης:

Ο χρόνος στο νερό: Μάρτυρες αναφέρουν πως το κοριτσάκι έμεινε μέσα στο σιντριβάνι για τουλάχιστον 10 λεπτά πριν γίνει αντιληπτό.



Η στάση των γονέων: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 26χρονος πατέρας και η 23χρονη μητέρα βρίσκονταν σε παρακείμενη καφετέρια με παρέα. Συνειδητοποίησαν την εξαφάνιση του παιδιού περίπου στις 20:00, ενώ ο πατέρας το εντόπισε μπρούμυτα στο νερό 20 λεπτά αργότερα.



Η ηλικία του παιδιού: Υπάρχει ασυμφωνία στις δηλώσεις των γονέων, οι οποίοι ισχυρίστηκαν πως το παιδί είναι 5 ετών, όμως οι γιατροί και ο Μιχάλης Γιαννάκος (ΠΟΕΔΗΝ) ξεκαθαρίζουν πως η ανάπτυξή του παραπέμπει σε παιδί 2 έως 2,5 ετών.



Η κρίσιμη κατάσταση: Το παιδί έμεινε συνολικά 50 λεπτά χωρίς οξυγόνο. Οι γιατροί στο «Αγλαΐα Κυριακού» πάλευαν επί 40 λεπτά για την ανάνηψή του, καταφέρνοντας τελικά να το επαναφέρουν στη ζωή, όπου και παραμένει διασωληνωμένο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.



Συλλήψεις και ποινική δίωξη: Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο γονέων με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Η μητέρα αφέθηκε προσωρινά ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα προκειμένου να παραμείνει στο πλευρό του παιδιού στο νοσοκομείο (υπό φρούρηση), ενώ και οι δύο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

