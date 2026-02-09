Δράμα στη Λαμία: Εγκατέλειψε το 10χρονο παιδί της με αυτισμό στα δικαστήρια – «Εξαφανίστηκε σαν κυρία»

Η σκληρή πραγματικότητα ξεπέρασε κάθε φαντασία στα Δικαστήρια Λαμίας, όταν μια αλλοδαπή μητέρα, αμέσως μετά την απόφαση για τη μεταβίβαση της επιμέλειας στον πατέρα, άφησε το παιδί της στο σημείο και εξαφανίστηκε.

Το παιδί, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, έμεινε μόνο του, χωρίς ρούχα, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και χωρίς κανένα οικείο πρόσωπο να το στηρίξει σε αυτή την απότομη μετάβαση.

Το χρονικό της εγκατάλειψης:

Η απόφαση: Μετά από αίτημα της ίδιας της μητέρας για αφαίρεση της επιμέλειας, το δικαστήριο την ανέθεσε στον βιολογικό πατέρα.



Μετά από αίτημα της ίδιας της μητέρας για αφαίρεση της επιμέλειας, το δικαστήριο την ανέθεσε στον βιολογικό πατέρα. Το κενό 8 ετών: Ο πατέρας, αν και κατέβαλε διατροφή, είχε να δει το παιδί του οκτώ χρόνια, καθώς η μητέρα το κρατούσε μακριά. Βρέθηκε ξαφνικά να κρατά την επιμέλεια ενός παιδιού με ιδιαίτερες ανάγκες, για τις οποίες δεν είχε καμία ενημέρωση ή ιατρικό ιστορικό.



Ο πατέρας, αν και κατέβαλε διατροφή, είχε να δει το παιδί του οκτώ χρόνια, καθώς η μητέρα το κρατούσε μακριά. Βρέθηκε ξαφνικά να κρατά την επιμέλεια ενός παιδιού με ιδιαίτερες ανάγκες, για τις οποίες δεν είχε καμία ενημέρωση ή ιατρικό ιστορικό. Η φυγή: «Η μητέρα εγκατέλειψε το παιδί και εξαφανίστηκε από προσώπου γης», δήλωσε ο δικηγόρος του πατέρα, Κώστας Μπαρούτας, τονίζοντας πως δεν παραδόθηκαν ούτε τα φάρμακα του μικρού.

Η κινητοποίηση: Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Λαμίας και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης για παιδοψυχιατρική φροντίδα και εξετάσεις

Διαβάστε ακόμα: Τραγωδία στη Χίο: 15 νεκροί και σοκαριστικές μαρτυρίες – «Ανασύραμε 12 παραμορφωμένα πτώματα από το σκάφος»