Η τραγωδία που εκτυλίχθηκε το βράδυ της Κυριακής στην πλατεία της Καλλιθέας αφήνει πίσω της αναπάντητα ερωτήματα και μια οικογένεια αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη. Το 2,5 ετών κοριτσάκι νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του «Αγλαΐα Κυριακού», έχοντας μείνει χωρίς οξυγόνο για σχεδόν 50 λεπτά.

Η στιγμή της διάσωσης: Ο άνδρας που εργαζόταν σε κατάστημα εστίασης της περιοχής περιέγραψε στο Action24 πώς χρειάστηκε να επιστρατεύσει ένα ψέμα για να σώσει το παιδί:

Το ψέμα: «Στην αρχή δεν με άφηναν. Αναγκάστηκα να πω ψέματα ότι είμαι γιατρός για να με αφήσουν να κάνω ΚΑΡΠΑ», δήλωσε, περιγράφοντας τον απόλυτο πανικό που επικρατούσε.



Οι πρώτες βοήθειες: Κατάφερε να βγάλει υγρά από το παιδί πριν φτάσουν οι αστυνομικοί, οι οποίοι συνέχισαν την προσπάθεια επαναφοράς και το μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.



Κατάφερε να βγάλει υγρά από το παιδί πριν φτάσουν οι αστυνομικοί, οι οποίοι συνέχισαν την προσπάθεια επαναφοράς και το μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Η αποκάλυψη: Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, προέβη σε μια αποκάλυψη που σοκάρει: «Το παιδί έβγαλαν από το σιντριβάνι άλλα άτομα και όχι ο πατέρας», ο οποίος βρισκόταν στο σημείο.

Στα χέρια των αρχών οι γονείς: Με εντολή εισαγγελέα, συνελήφθησαν και οι δύο γονείς για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Η έρευνα προσπαθεί να διαπιστώσει πώς το παιδί διέφυγε της προσοχής τους και βρέθηκε μέσα στο σιντριβάνι, αλλά και πόση ώρα παρέμεινε κάτω από το νερό πριν γίνει αντιληπτό από περαστικούς.

