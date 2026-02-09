Συναγερμός από την ΕΛ.ΑΣ.: Μην ανοίξετε αυτό το SMS για το επίδομα θέρμανσης – Πώς αδειάζουν λογαριασμούς

Μια καλοστημένη παγίδα βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία εικοσιτετράωρα, με πολλούς πολίτες να λαμβάνουν στα κινητά τους μηνύματα που υπόσχονται την άμεση καταβολή του επιδόματος θέρμανσης. Οι δράστες χρησιμοποιούν τη μέθοδο του phishing, προσπαθώντας να ψαρέψουν ανυποψίαστα θύματα.

Η μέθοδος της απάτης:

  • Το μήνυμα: Οι πολίτες λαμβάνουν SMS που γράφει: «Έχετε λάβει το επίδομα θέρμανσης; Πατήστε τον σύνδεσμο».
  • Η παγίδα: Ο σύνδεσμος (link) οδηγεί σε μια ιστοσελίδα που μοιάζει πιστό αντίγραφο επίσημων κρατικών ή ευρωπαϊκών φορέων (όπως το gov.gr ή τραπεζικά ιδρύματα).
  • Ο σκοπός: Μόλις το θύμα πληκτρολογήσει τους κωδικούς e-banking ή τα στοιχεία της κάρτας του, οι δράστες αποκτούν πλήρη πρόσβαση και αδειάζουν τους λογαριασμούς μέσα σε λίγα λεπτά.

Τι πρέπει να προσέξετε: Η Ελληνική Αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι κανένας κρατικός φορέας δεν πρόκειται να ζητήσει κωδικούς τραπέζης μέσω SMS. Οι πολίτες καλούνται:

  1. Να μην ανοίγουν συνδέσμους από άγνωστους αποστολείς.
  2. Να ελέγχουν πάντα τη διεύθυνση της ιστοσελίδας (URL).
  3. Να θυμούνται ότι η ενημέρωση για τα επιδόματα γίνεται αποκλειστικά μέσα από τις επίσημες πλατφόρμες με κωδικούς Taxisnet.

