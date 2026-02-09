Η έννοια της «παρεξήγησης» πήρε επικίνδυνες διαστάσεις σε κουρείο της Πύλου, όταν ένας 25χρονος πελάτης αποφάσισε να λύσει τις διαφορές του με τον 51χρονο ιδιοκτήτη χρησιμοποιώντας βία. Η αφορμή; Το τελικό αποτέλεσμα στον καθρέφτη δεν ήταν της αρεσκείας του.

Το χρονικό της επίθεσης:

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 25χρονος (με καταγωγή από την Αλβανία) εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για το κούρεμα. Αφού αρχικά εξύβρισε τον κουρέα, αποχώρησε από το κατάστημα, για να επιστρέψει όμως λίγο αργότερα οπλισμένος με ένα πτυσσόμενο γκλοπ.

Ανελέητο χτύπημα: Σύμφωνα με τα όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο δράστης χτυπούσε τον 51χρονο για περισσότερα από 10 λεπτά.

Βανδαλισμοί: Αφού έριξε τον κουρέα στο έδαφος και τον τραυμάτισε, ο 25χρονος βγήκε έξω και ξέσπασε στο αυτοκίνητο του θύματος, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές πριν τραπεί σε φυγή.

Σύλληψη: Η επέμβαση της αστυνομίας ήταν άμεση μετά από καταγγελίες γειτόνων που άκουσαν τη φασαρία, με αποτέλεσμα ο νεαρός να συλληφθεί και να οδηγείται πλέον ενώπιον του Εισαγγελέα.

Διαβάστε ακόμα: Χίος: Γιατί δεν άνοιξαν τη θερμική κάμερα; Τα ερωτήματα που «καίνε» για τους 15 νεκρούς και η σύγκρουση-θρίλερ