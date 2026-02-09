Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει την Άρτα, καθώς μια 35χρονη δασκάλα και μητέρα δύο παιδιών «έσβησε» ξαφνικά, μόλις 15 ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της. Η είδηση του θανάτου της έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, ενώ τα ερωτήματα για τα αίτια που οδήγησαν μια νέα και υγιή γυναίκα στον θάνατο παραμένουν αναπάντητα.

Το χρονικό που κόβει την ανάσα:

Όλα συνέβησαν το πρωί του Σαββάτου (7/2). Η 35χρονη βρισκόταν στο σπίτι της και θήλαζε το νεογέννητο μωρό της, όταν ένιωσε ξαφνική και έντονη αδιαθεσία. Με τις τελευταίες της δυνάμεις, στις 09:20 το πρωί, πρόλαβε να τηλεφωνήσει στον σύζυγό της —ο οποίος είναι πνευμονολόγος— για να του πει πως δεν αισθάνεται καλά.

Λίγα λεπτά αργότερα, η γυναίκα κατέρρευσε. Παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, η 35χρονη δεν είχε σφυγμό. Στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας στήθηκε μια γέφυρα σωτηρίας, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για την επαναφορά της, η οποία δυστυχώς απέβη άκαρπη.

Τα σκοτεινά σημεία και η αναμονή:

Το ιατρικό ιστορικό: Σύμφωνα με το στενό της περιβάλλον, η άτυχη δασκάλα ειδικής αγωγής δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας.

Η πιθανή αιτία: Οι πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών κάνουν λόγο για ανακοπή, όμως η νεκροψία-νεκροτομή είναι εκείνη που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια (π.χ. ενδεχόμενο πνευμονικής εμβολής ή άλλης επιπλοκής της λοχείας).

Η οικογενειακή τραγωδία: Η γυναίκα αφήνει πίσω της ένα παιδάκι τριών ετών και το νεογέννητο βρέφος μόλις δύο εβδομάδων.

Η 35χρονη ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στην Άρτα, όπου είχε υπηρετήσει ως διευθύντρια σε δημοτικό σχολείο, ενώ πρόσφατα είχε διοριστεί μόνιμα σε νηπιαγωγείο στη Ζάκυνθο.

