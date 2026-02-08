Κλήρωση Τζόκερ 8 Φεβρουαρίου: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Κλήρωση Τζόκερ 8 Φεβρουαρίου: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (8/2) η κλήρωση 3025 του Τζόκερ, η οποία μοίραζε τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΠΑΠ, σημειώθηκε νέο τζακ ποτ, καθώς δεν βρέθηκε τυχερός ούτε στην πρώτη (5+1), αλλά ούτε και στη δεύτερη κατηγορία (5άρια).

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα είναι:

1, 7, 10, 29, 36 και Τζόκερ ο αριθμός 10.
Το ποσό που θα μοιραστούν οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της Τρίτης (10/2) αναμένεται να είναι ακόμη μεγαλύτερο.

